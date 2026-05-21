Dok čekaju vjenčanje, Arija Rizvić i Marko Vargek uživaju u jednoj od najljepših talijanskih destinacija

Par je podijelio nekoliko fotografija i trenutaka s juga Italije, a posebno su oduševili zajedničkim selfijem iz slikovitih uličica Palerma.
Ljubav daleko od kamera
Marko Vargek, kojeg gledatelji RTL-a godinama prate kao jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica, i glumica Arija Rizvić već dugo slove za jedan od najskladnijih domaćih parova.
Njihove zajedničke objave rijetko prolaze nezapaženo, a fanovi posebno vole njihovu opuštenu i prirodnu energiju. Ovoga puta pokazali su kako uživaju u sporijem ritmu juga Italije, daleko od poslovnih obaveza i kamera.
Uskoro planiraju i vjenčanje
Podsjetimo, Arija i Marko zaručili su se prošle godine, a više su puta otkrili kako planiraju i vjenčanje. Iako privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, povremeno fanovima ipak dopuste mali uvid u zajedničke trenutke.
Sudeći po fotografijama iz Palerma, zaljubljeni par maksimalno koristi slobodne dane uz sunce, talijanske ulice i romantičnu atmosferu Sicilije.