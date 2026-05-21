Dok čekaju vjenčanje, Arija Rizvić i Marko Vargek uživaju u jednoj od najljepših talijanskih destinacija

Par je podijelio nekoliko fotografija i trenutaka s juga Italije, a posebno su oduševili zajedničkim selfijem iz slikovitih uličica Palerma.

Marko Vargek, kojeg gledatelji RTL-a godinama prate kao jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica, i glumica Arija Rizvić već dugo slove za jedan od najskladnijih domaćih parova.

Njihove zajedničke objave rijetko prolaze nezapaženo, a fanovi posebno vole njihovu opuštenu i prirodnu energiju. Ovoga puta pokazali su kako uživaju u sporijem ritmu juga Italije, daleko od poslovnih obaveza i kamera.