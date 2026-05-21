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Divlje pčele

Dok čekaju vjenčanje, Arija Rizvić i Marko Vargek uživaju u jednoj od najljepših talijanskih destinacija

Glumica Arija Rizvić i RTL-ovo zaštitno lice Marko Vargek posljednjih dana uživaju u sunčanoj Italiji, a prizorima iz Palerma odmah su privukli pažnju pratitelja na društvenim mrežama

RTL.hr
21.05.2026 10:00

Par je podijelio nekoliko fotografija i trenutaka s juga Italije, a posebno su oduševili zajedničkim selfijem iz slikovitih uličica Palerma. 

Ljubav daleko od kamera

Marko Vargek, kojeg gledatelji RTL-a godinama prate kao jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica, i glumica Arija Rizvić već dugo slove za jedan od najskladnijih domaćih parova.

Njihove zajedničke objave rijetko prolaze nezapaženo, a fanovi posebno vole njihovu opuštenu i prirodnu energiju. Ovoga puta pokazali su kako uživaju u sporijem ritmu juga Italije, daleko od poslovnih obaveza i kamera.

Arija Rizvić i Marko Vargek
Arija Rizvić i Marko Vargek FOTO: Instagram
Arija Rizvić i Marko Vargek
Arija Rizvić i Marko Vargek FOTO: Instagram

Uskoro planiraju i vjenčanje

Podsjetimo, Arija i Marko zaručili su se prošle godine, a više su puta otkrili kako planiraju i vjenčanje. Iako privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, povremeno fanovima ipak dopuste mali uvid u zajedničke trenutke.

Sudeći po fotografijama iz Palerma, zaljubljeni par maksimalno koristi slobodne dane uz sunce, talijanske ulice i romantičnu atmosferu Sicilije.

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