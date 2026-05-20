Dok Cvita i Nikola u seriji prolaze kroz emotivni pakao, Ivan Barišić i Lidija Penić-Grgaš glamurozno pozirali na crvenom tepihu!

Dok njihovi likovi u seriji 'Divlje pčele' prolaze kroz možda i najteže trenutke dosad, Ivan Barišić i Lidija Penić-Grgaš zajedno su zablistali daleko od televizijske drame - na glamuroznoj dodjeli nagrada Story Hall of Fame.

Glumački dvojac koji publika prati kao Nikolu Vukasa i Cvitu Runje privukao je pažnju zajedničkim pojavljivanjem na crvenom tepihu, a mnogi su primijetili koliko su skladno i elegantno izgledali zajedno. Lidija je zablistala u upečatljivoj crnoj kombinaciji, dok je Ivan ostao vjeran klasično elegantnom izdanju.