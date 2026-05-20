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Divlje pčele

Dok Cvita i Nikola u seriji prolaze kroz emotivni pakao, Ivan Barišić i Lidija Penić-Grgaš glamurozno pozirali na crvenom tepihu!

Ivan Barišić i Lidija Penić-Grgaš, koji su publiku osvojili ulogama Nikole i Cvite, privukli su pažnju zajedničkim poziranjem izvan seta i pokazali koliko su usklađeni

RTL.hr
20.05.2026 14:00

Dok njihovi likovi u seriji 'Divlje pčele' prolaze kroz možda i najteže trenutke dosad, Ivan Barišić i Lidija Penić-Grgaš zajedno su zablistali daleko od televizijske drame - na glamuroznoj dodjeli nagrada Story Hall of Fame.

Glumački dvojac koji publika prati kao Nikolu Vukasa i Cvitu Runje privukao je pažnju zajedničkim pojavljivanjem na crvenom tepihu, a mnogi su primijetili koliko su skladno i elegantno izgledali zajedno. Lidija je zablistala u upečatljivoj crnoj kombinaciji, dok je Ivan ostao vjeran klasično elegantnom izdanju.

Emotivni kaos na ekranu, sklad izvan seta

Posebnu pažnju izazvala je upravo činjenica da se njihovi likovi trenutačno nalaze usred velikog emocionalnog kaosa. Cvita je nakon svih izdaja i razočaranja potpuno emotivno zatvorena, dok Nikola pokušava pronaći sreću u trenutku koji bi trebao biti najljepši u njegovu životu. Upravo zato fanovima nije promaknula zanimljiva simbolika njihova zajedničkog poziranja izvan seta.

Ivan Barišić i Lidija Penić-Grgaš
Ivan Barišić i Lidija Penić-Grgaš FOTO: Luka Lajić

Veliko priznanje za 'Divlje pčele'

Na ovogodišnjem Story Hall of Fameu okupila su se brojna poznata televizijska lica, a 'Divlje pčele" dodatno su obilježile večer osvojivši nagradu za najbolju TV seriju prema izboru čitatelja portala i časopisa Story.hr.

Publika je posljednjih mjeseci posebno zavoljela upravo odnos Nikole i Cvite, bez obzira na sve turbulencije kroz koje prolaze, a fotografije Ivana i Lidije zajedno brzo su privukle pažnju i na društvenim mrežama.

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