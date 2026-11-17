Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'

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Uplašene Cvita i Kate traže malog Petra po poljima... Nikola poručuje Kati da se kloni njihova sina.

icon-expand icon-close icon-close Domenika, Divlje pčele FOTO: RTL

Tereza otkriva Nevenu da je dugo bila zaljubljena u pogrešnog čovjeka, no on ne reagira kako je očekivala. Ante obećava da će sve ostaviti Marku jer ga jedini nije izdao, no on sumnja u njegove riječi.

icon-expand Anđelko i Jelica, Divlje pčele FOTO: RTL

Rajki i dalje smeta Stojanovo prisustvo u kući i svaki susret koristi kako bi ga podsjetila na ono što je napravio. On je uvjerava da je sama za sve kriva. Jelica govori Jakovu kako nakon njega više neće nikoga moći voljeti, ali koliko god to odbijala, simpatični Anđelko sve više zaokuplja njezinu pažnju.

icon-expand Marko, Divlje pčele FOTO: RTL

Tereza optužuje Čavku da joj je uništio život. Nakon Markova povratka iz Zagreba, sumnjičava Domenika s koferima stiže u kuću Vukasovih kako bi ga držala pod kontrolom. On i dalje razmišlja samo o Zori i odluči Kati dati do znanja da u Zagrebu ipak ne živi onako kako joj je ispričala...

icon-expand Čavka i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL