Dok ga svi traže, Toma Domazet sam u šumi vodi najtežu bitku

Dan koji je trebao biti ispunjen slavljem i radošću pretvorio se u misterij i tjeskobu kada se mladoženja Toma Domazet nije pojavio na vlastitom vjenčanju s voljenom Katarinom

Dok ga je cijelo mjesto tražilo, isplivali su duhovi rata za koje su mnogi vjerovali da su odavno pokopani, a jedan neočekivani susret u 'Divljim pčelama' pokrenuo je lavinu bolnih sjećanja.

Sve je bilo spremno za slavlje

Cijelo selo s nestrpljenjem je iščekivalo vjenčanje Katarine i Tome. Mladenka je blistala, gosti su se okupljali, a sve je odisalo svečanom atmosferom. No, kako je vrijeme odmicalo, mladoženje nije bilo. Prvotnu nevjericu i šale da se "mladoženja uplašio" ubrzo su zamijenili zabrinutost i panika. Pitanja su odjekivala među uzvanicima: "A di nam je mladoženja?", "Što nije s vama krenuo?". Ubrzo je postalo jasno da Tomin nestanak nije tek kašnjenje. Njegova kuća pronađena je prazna i otključana, a od njega nije bilo ni traga ni glasa. Potraga se proširila, a nagađanja su postala sve glasnija. Je li pobjegao? Je li mu se nešto dogodilo? Katarinin san o sretnom danu raspao se u komadiće, a njezina bolna izjava "Danas se sigurno neću udati" odjeknula je kao tužan kraj nesuđenog slavlja.

icon-expand Vjenčanje, Divlje pčele FOTO: RTL

Susret koji je probudio demone prošlosti

Ključ drame odigrao se neposredno prije ceremonije. Među gostima se pojavio Ranko Badurina u pratnji starog ratnog druga, Dušana. Za većinu je to bio tek susret starih prijatelja, no za Tomu Domazeta, taj je trenutak bio okidač za povratak u najmračnije razdoblje njegova života. U Dušanu nije vidio samo Rakovog prijatelja, već lice neprijatelja iz ratnih dana, osobu koja je u njemu probudila zakopane traume i bolna sjećanja na stradanje, strah i gubitak. Taj susret, na dan kada je trebao okrenuti novu stranicu, vratio ga je u rovove prošlosti. Slike i zvukovi rata, za koje se nadao da su zauvijek nestali, ponovno su ga progonili. Teret koji je godinama nosio u sebi, poznat kao posttraumatski stresni poremećaj, postao je pretežak za izdržati.

icon-expand Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Bitka sa samim sobom u tišini šume

Dok je selo brujalo od teorija o otmici ili kukavičkom bijegu, Toma je vodio svoju najtežu bitku, sam i daleko od svih. Suočen s demonima prošlosti, "glasovi" su postali preglasni. U potrazi za mirom koji nije mogao pronaći među ljudima, povukao se u osamu šume. Tamo, u tišini prirode, pokušao je ušutkati jeku rata koja mu je parala dušu, no težina neizliječenih rana sustigla ga je svom snagom. Njegov nestanak nije bio bijeg od Katarine, već očajnički pokušaj bijega od samoga sebe i boli koja ga je razdirala. Ratne sjene ostaju dugo prisutne u dušama onih koji su ga preživjeli, a rane, iako nevidljive, ponekad bole jače od bilo koje fizičke ozljede. Sudbina Tome Domazeta ostaje neizvjesna, a dan koji je trebao slaviti ljubav postao je simbol tihe patnje koju mnogi veterani i danas proživljavaju.

icon-expand Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL