Dok je u 'Divljim pčelama' gledamo kao rastrganu Terezu, Margarita Mladinić izvan seta oduševljava modernim modnim izdanjima

U seriji 'Divlje pčele' njezin lik prolazi kroz emocionalni vrtlog, no izvan seta Margarita Mladinić zrači samopouzdanjem, stilom i energijom koja ne prolazi nezapaženo. Mlada glumica, koja utjelovljuje Terezu Vukas , sve češće privlači pažnju i modnim kombinacijama koje odišu suvremenom elegancijom.

U aktualnim epizodama Tereza Vukas izgovorila je sudbonosno "da" Vici Radoniću, no njezin brak od samog je početka pod znakom pitanja. Iako je vjenčanje održano, emocije nisu jednostavne.

Tereza je rastrgana između formalnog bračnog života i snažne povezanosti s Milanom Čavkom. Dok Vice pokušava učvrstiti brak, Tereza se suočava s osjećajima koje nije uspjela potisnuti. Upravo ta unutarnja podijeljenost čini je jednim od najsloženijih ženskih likova u seriji.

Publika je promatra kao ženu između razuma i strasti, između društvenih očekivanja i osobne istine.