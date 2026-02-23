Emisije
Divlje pčele

Dok je u 'Divljim pčelama' gledamo kao rastrganu Terezu, Margarita Mladinić izvan seta oduševljava modernim modnim izdanjima

Dok Tereza na ekranu balansira između dužnosti i zabranjenih osjećaja, Margarita u stvarnom životu gradi prepoznatljiv, urban i sofisticiran stil

23.02.2026 10:07

U seriji 'Divlje pčele' njezin lik prolazi kroz emocionalni vrtlog, no izvan seta Margarita Mladinić zrači samopouzdanjem, stilom i energijom koja ne prolazi nezapaženo. Mlada glumica, koja utjelovljuje Terezu Vukas, sve češće privlači pažnju i modnim kombinacijama koje odišu suvremenom elegancijom.

Tereza između braka i zabranjene ljubavi

U aktualnim epizodama Tereza Vukas izgovorila je sudbonosno "da" Vici Radoniću, no njezin brak od samog je početka pod znakom pitanja. Iako je vjenčanje održano, emocije nisu jednostavne.

Tereza je rastrgana između formalnog bračnog života i snažne povezanosti s Milanom Čavkom. Dok Vice pokušava učvrstiti brak, Tereza se suočava s osjećajima koje nije uspjela potisnuti. Upravo ta unutarnja podijeljenost čini je jednim od najsloženijih ženskih likova u seriji.

Publika je promatra kao ženu između razuma i strasti, između društvenih očekivanja i osobne istine.

Margarita Mladinić
Margarita Mladinić FOTO: Instagram

Margaritina suvremena elegancija

Za razliku od svoje junakinje, Margarita Mladinić u privatnom životu djeluje potpuno sigurno u svoje izbore. Često oduševljava pratitelje promišljenim modnim kombinacijama, od oversized kaputa i minimalističkih torbica do upečatljivih crvenih komada koji razbijaju neutralne tonove.

Njezin stil je moderan, nenametljiv i sofisticiran. Kombinira klasične krojeve s trendovskim detaljima, a svaka kombinacija djeluje spontano, ali pomno osmišljeno.

Margarita Mladinić i Matko Jukić, Divlje pčele
Margarita Mladinić i Matko Jukić, Divlje pčele FOTO: Dosadni Fotograf-Pavao Bobinac

Nova generacija glumica

Margarita Mladinić pripada generaciji mladih glumica koje paralelno grade karijeru i osobni brend. Dok je na ekranu gledamo kao ženu uhvaćenu između dviju ljubavi, u stvarnom životu pokazuje odlučnost, stil i jasnu estetiku.

Tereza Vukas možda je trenutno emotivno podijeljena, ali Margarita Mladinić djeluje potpuno sigurno u svojim izborima, u svojoj energiji i u svakom modnom izdanju kojim potvrđuje da je pred njom još mnogo velikih uloga.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Margaritom Mladinić

