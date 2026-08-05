Dok jedva čekamo Zorin povratak u 'Divljim pčelama', Lidija Kordić osvaja ljetnom elegancijom

Publika je Lidiju Kordić zavoljela kao Zoru u seriji 'Divlje pčele', a dok njezin televizijski lik prolazi kroz brojne emocionalne uspone i padove, glumica privatno uživa u mnogo mirnijem ritmu ljeta

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Na svom Instagramu Lidija Kordić podijelila je kadar iz gradske šetnje. U ležernom izdanju, sa sunčanim naočalama, slušalicama u ušima i kosom svezanom u rep, Lidija je pokazala kako ponekad upravo jednostavnost ostavlja najsnažniji dojam.

Bijela haljina kao savršen izbor za vruće dane

Za ljetni dan odabrala je laganu bijelu haljinu koja se savršeno uklopila u opuštenu atmosferu gradske šetnje. Minimalistički styling, bez pretjeranih detalja, dodatno je istaknuo njezinu prirodnu ljepotu, dok su sunčane naočale i slušalice upotpunile kombinaciju.

icon-expand Lidija Kordić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Gledatelji jedva čekaju povratak Zore

I dok Lidija puni baterije tijekom ljeta, brojni obožavatelji serije s nestrpljenjem iščekuju nove zaplete u 'Divljim pčelama'. Zorin lik ostavio je snažan dojam na gledatelje, a njezina priča jedna je od onih koje publika s velikim zanimanjem prati.

icon-expand Zora, Divlje pčele FOTO: RTL