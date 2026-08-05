Dok jedva čekamo Zorin povratak u 'Divljim pčelama', Lidija Kordić osvaja ljetnom elegancijom

Na svom Instagramu Lidija Kordić podijelila je kadar iz gradske šetnje. U ležernom izdanju, sa sunčanim naočalama, slušalicama u ušima i kosom svezanom u rep, Lidija je pokazala kako ponekad upravo jednostavnost ostavlja najsnažniji dojam.
Bijela haljina kao savršen izbor za vruće dane
Za ljetni dan odabrala je laganu bijelu haljinu koja se savršeno uklopila u opuštenu atmosferu gradske šetnje. Minimalistički styling, bez pretjeranih detalja, dodatno je istaknuo njezinu prirodnu ljepotu, dok su sunčane naočale i slušalice upotpunile kombinaciju.
Gledatelji jedva čekaju povratak Zore
I dok Lidija puni baterije tijekom ljeta, brojni obožavatelji serije s nestrpljenjem iščekuju nove zaplete u 'Divljim pčelama'. Zorin lik ostavio je snažan dojam na gledatelje, a njezina priča jedna je od onih koje publika s velikim zanimanjem prati.
Do novih epizoda, glumica povremeno dijeli male isječke iz privatnog života, pokazujući da jednako uživa u jednostavnim ljetnim trenucima kao i u glumačkim izazovima koji je čekaju na malim ekranima.