Dok Marin Klišmanić započinje novo poglavlje u 'Divljim pčelama', Marka Vukasa slama savjest

Ulogu Marka Vukasa preuzima splitski glumac Marin Klišmanić, naslijedivši Antonija Agostinija. No, promjena lica dolazi u trenutku kada i sam lik prolazi kroz snažan emocionalni i moralni preokret

Nakon niza dramatičnih događaja u 'Divljim pčelama', Marko se suočava s posljedicama odluka koje su ga dovele na rub. U njemu se polako budi savjest, a griznja postaje sve glasnija. Sve češće preispituje ono što se dogodilo s Josipom Vukasom, mladićem koji je priznao ubojstvo Petra, a zatim tragično stradao. Marko sada priznaje kako Josipa nije htio ubiti. U razgovorima s Čavkom otkriva da nisu smjeli dići ruku na njega, a u trenucima slabosti počinje sumnjati u vlastitu verziju događaja. Je li istina drugačija nego što su vjerovali? Je li moguće da Josip ipak nije bio pravi krivac? Sumnja se uvlači u obitelj Vukas i Marko, poput majke Mirjane, počinje razmišljati o mogućnosti da su Katarina ili sestre Runje bile upletene u Petrovu smrt.

Slojevit i ranjiv lik

Marin Klišmanić, kojem je ovo prva velika televizijska uloga, ističe kako ga je upravo ta unutarnja borba lika najviše privukla. "Marko je izuzetno slojevit lik. Na prvu može djelovati odbojno zbog svojih postupaka, ali iza tih obrambenih mehanizama krije se dijete koje nije dobilo dovoljno ljubavi i pažnje. Upravo ta unutarnja ranjivost čini ga zanimljivim", rekao je Klišmanić. Dodaje kako mu je izazov bio pronaći ljudsku stranu lika, čak i onda kada gledatelji s njim možda neće suosjećati. "To je emocija iz koje crpim energiju i gradim lik, pokušavajući ga razumjeti, a ne opravdavati", objasnio je.

Novi početak, i za glumca i za lik

Klišmanić dolazi iz splitskog kazališnog miljea, a televizijska uloga Marka Vukasa za njega je veliki profesionalni iskorak. "Čini mi se da se sve posložilo u pravom trenutku. Imam osjećaj da sam tek sada zaista spreman za veće zadatke pred kamerama", istaknuo je. Simbolično, baš u trenutku kada glumac ulazi u novu fazu karijere, i njegov lik prolazi kroz duboku transformaciju. Marko više nije samo mladić vođen impulsima i lojalnošću obitelji, sada je čovjek koji se suočava s vlastitom krivnjom, strahom i sumnjom. A kako će se njegove nove dileme odraziti na odnos s obitelji Vukas i sve napetiju situaciju oko sestara Runje, tek ćemo vidjeti.

