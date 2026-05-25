Dok na ekranima glumi strogu Mirjanu, privatno zrači čistom pozitivom i poručuje: 'Dobro jutro dobri ljudi!'

Glumicu posljednjih mjeseci redovito pratimo u hit seriji 'Divlje pčele', gdje maestralno utjelovljuje lik stroge i proračunate Mirjane Vukas. Ipak, za razliku od napetih odnosa i teških drama koje njezina uloga proživljava na televizijskim ekranima, Sanja je u privatnom životu pokazala sasvim drugu, nevjerojatno toplu i opuštenu stranu.

Iskoristila je slobodne trenutke za uživanje u predivnom morskom ambijentu, a s obožavateljima je podijelila fotografiju koja pršti pozitivnom energijom. Uz prepoznatljivi osmijeh i pozu na stijenama, glumica je uputila predivnu poruku: "Dobro jutro dobri ljudi!", uz popularne oznake kojima slavi sunce, vikend i ljepotu života.