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Divlje pčele

Dok na ekranima glumi strogu Mirjanu, privatno zrači čistom pozitivom i poručuje: 'Dobro jutro dobri ljudi!'

Jedna od naših najpoznatijih i najomiljenijih glumica, Sanja Vejnović, ponovno je razveselila svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama

RTL.hr
25.05.2026 11:00

Glumicu posljednjih mjeseci redovito pratimo u hit seriji 'Divlje pčele', gdje maestralno utjelovljuje lik stroge i proračunate Mirjane Vukas. Ipak, za razliku od napetih odnosa i teških drama koje njezina uloga proživljava na televizijskim ekranima, Sanja je u privatnom životu pokazala sasvim drugu, nevjerojatno toplu i opuštenu stranu.

Iskoristila je slobodne trenutke za uživanje u predivnom morskom ambijentu, a s obožavateljima je podijelila fotografiju koja pršti pozitivnom energijom. Uz prepoznatljivi osmijeh i pozu na stijenama, glumica je uputila predivnu poruku: "Dobro jutro dobri ljudi!", uz popularne oznake kojima slavi sunce, vikend i ljepotu života.

Bezvremenski stil i prirodna elegancija na obali

Na novoj fotografiji Sanja pozira na stjenovitoj plaži, savršeno usklađena s opuštenim morskim okruženjem. Za ovu je prigodu odabrala ležernu, ali iznimno chic kombinaciju. Crni asimetrični top i lagana raskopčana košulja preko ramena dali su joj dozu profinjenosti, dok su lepršave kratke hlače s crno-bijelim cvjetnim uzorkom unijele pravu dozu ljetne razigranosti.

Sanja Vejnović, Divlje pčele
Sanja Vejnović, Divlje pčele FOTO: RTL

Cijeli izgled zaokružila je klasičnim sunčanim naočalama, još jednom dokazujući da su jednostavnost i prirodnost ključ njezine bezvremenske ljepote po kojoj je prepoznatljiva tijekom cijele svoje uspješne karijere.

Oduševljenje glumačkih kolega i publike

Pratitelji su u komentarima nizali komplimente na račun njezinog izgleda, ističući kako glumica blista izvan seta. Sanja Vejnović još je jednom pokazala kako na najbolji mogući način iskoristiti slobodno vrijeme za punjenje baterija prije povratka na zahtjevna snimanja hit serije, donoseći svojim pratiteljima savršen dašak morske svježine.

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