Dok nam Kate već nedostaje, Ana Marija Veselčić o drugoj sezoni 'Divljih pčela' poručuje: 'Nećemo vas razočarati'

Nakon velikog i dramatičnog finala prve sezone serije 'Divlje pčele', koja je zaludila gledatelje diljem regije, dojmovi se još uvijek nisu slegli. Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju nastavak priče koja ih je prikovala za ekrane, a glavna glumica Ana Marija Veselčić, koja tumači omiljeni lik Katarine Runje, otkrila nam je što možemo očekivati

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Završetak prve sezone 'Divljih pčela' ostavio je brojna otvorena pitanja i publiku u neizvjesnosti, a glumica priznaje da je i sama još uvijek pod dojmom. "Osjećaji su još uvijek negdje u zraku, u oblacima, jer je finale sezone bilo jako gledano i jako je to ljude dojmilo", ispričala je Ana Marija Veselčić. Popularnost serije nadmašila je sva očekivanja, a glumica i danas prima poruke znatiželjnih obožavatelja. "Još dobivam poruke što će biti, koliku je presudu dobila? I tako to", smije se ona.

Finale koje je odjeknulo regijom

Iako nije očekivala da će serija doživjeti takav "boom" i da će ljudi toliko "poludjeti" za njima, iznimno je sretna zbog uspjeha i povezanosti s publikom. "Stvarno nisam o tome razmišljala na taj način, ali moram priznati da, iako se tome nisam nadala, jako mi je lijepo", kaže glumica te dodaje kako je posebno vesele neobični zahtjevi obožavatelja. "Često dobijem zahtjeve da čestitam djeci rođendane i to mi je nešto što me jako veseli."

icon-expand Ana Marija Veselčić FOTO: Armin Durgut - PIXSELL - RTL

Prijateljstva stvorena na setu

Iza glumačke ekipe mjeseci su napornog snimanja i ogromnog zajedničkog truda, a ono što će joj najviše nedostajati nisu kamere i reflektori, već ljudi s kojima je dijelila set. Posebno ističe snažne veze koje je stvorila s mlađim dijelom ekipe. "Najviše će mi nedostajati ova prijateljstva koja sam stvorila, pogotovo s mojim 'sestricama'. Neću još ni razmišljati o tome da ćemo se rastati jer mi to budi neke emocije", iskreno priznaje. Ipak, sigurna je da uspomene i odnosi stvoreni tijekom snimanja ostaju za cijeli život. "Dobila sam prijatelje za cijeli život, mogu reći već sada."

icon-expand Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Što donosi druga sezona?

Prva sezona postavila je iznimno visoke standarde, no Ana Marija uvjerava da nastavak donosi još uzbudljiviju radnju. Glavni adut novih epizoda, baš kao i u prvoj sezoni, jest "odlična priča". "Jako dobri zapleti i to da ne znate gdje će vas novi zaplet pronaći", najavljuje glumica, obećavajući napetost i neočekivane preokrete. Njezin lik, Katarina, koja je svojim specifičnim karakterom osvojila srca publike, u novim će se epizodama naći na potpuno novom putu. "Čeka vas jako puno toga", zagonetno poručuje Ana Marija, ne želeći otkriti previše detalja, ali dodaje uz osmijeh: "Reći ću samo jedno: bit će to nešto potpuno drugačije".

icon-expand Ana Marija Veselčić, Divlje pčele FOTO: RTL