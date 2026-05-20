Dok Nikola i Cvita glume sklad, shrvana Zora u suzama stoji nad kolijevkom

Zora je stigla tiho, iznenadivši svoju sestru Cvitu koja se nije nadala njezinom povratku. "Htjela sam doći prije nego što ti rodiš", pravdala se Zora, no Cvita je kratko odgovorila: "Ali, eto, ja bila brža". Napetost se mogla osjetiti u zraku, no sve je palo u drugi plan kada je Zora prišla kolijevci.

Dječak kojeg njezina sestra i Nikola predstavljaju kao svojeg zapravo je njezino dijete, plod zabranjene ljubavi i izvor njezine tihe patnje. Svaki pogled na njega bio je istovremeno i najveća sreća i najokrutnija kazna.

Stajala je pokraj kolijevke, potpuno slomljena, a suze su nijemo tekle niz njezino lice. Gledati dijete koje raste u tuđem naručju, a ne smjeti ga zvati svojim, teret je koji bi malo tko mogao podnijeti. "Ma kako ću ja ovo gledati, kako ću preživjeti ovo?", jecala je u samoći, a njezine riječi odzvanjale su prazninom njezine duše. Njezin povratak nije bio povratak kući, već povratak u zatvor emocija u kojem je osuđena na doživotno promatranje vlastite sreće iz daljine.