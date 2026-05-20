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Divlje pčele

Dok Nikola i Cvita glume sklad, shrvana Zora u suzama stoji nad kolijevkom

Prividnu idilu je prekinuo neočekivani povratak Zore, čije je lice, umjesto osmijeha, otkrilo duboku i tešku bol. Njezin susret s novorođenčetom pretvorio se u mučnu scenu slomljenog srca

RTL.hr
20.05.2026 20:25

Zora je stigla tiho, iznenadivši svoju sestru Cvitu koja se nije nadala njezinom povratku. "Htjela sam doći prije nego što ti rodiš", pravdala se Zora, no Cvita je kratko odgovorila: "Ali, eto, ja bila brža". Napetost se mogla osjetiti u zraku, no sve je palo u drugi plan kada je Zora prišla kolijevci. 

Neočekivani dolazak i bolni šapat

Dječak kojeg njezina sestra i Nikola predstavljaju kao svojeg zapravo je njezino dijete, plod zabranjene ljubavi i izvor njezine tihe patnje. Svaki pogled na njega bio je istovremeno i najveća sreća i najokrutnija kazna.

Stajala je pokraj kolijevke, potpuno slomljena, a suze su nijemo tekle niz njezino lice. Gledati dijete koje raste u tuđem naručju, a ne smjeti ga zvati svojim, teret je koji bi malo tko mogao podnijeti. "Ma kako ću ja ovo gledati, kako ću preživjeti ovo?", jecala je u samoći, a njezine riječi odzvanjale su prazninom njezine duše. Njezin povratak nije bio povratak kući, već povratak u zatvor emocija u kojem je osuđena na doživotno promatranje vlastite sreće iz daljine.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL
Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Svjesna da povratka nema, Zora je hladnim i odlučnim tonom presjekla svaku nadu. "Ali sad je kasno", rekla je oštro. "Petar je sin Cvite i Nikole. Jesi me razumjela?". Tim je riječima zacementirala njihovu bolnu tajnu, prisiljavajući i sebe i sestru da nastave živjeti u laži koju su stvorile. To nije bila samo naredba sestri, već i očajnički pokušaj da uvjeri samu sebe kako mora izdržati, bez obzira na cijenu.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Zorin dolazak u kuću Vukasa nije donio olakšanje, već je otvorio stare rane i produbio jaz između sestara. Dok obitelj slavi rođenje nasljednika, ona u tišini proživljava svoju najveću životnu tragediju. Pitanje koje ostaje visjeti u zraku jest koliko dugo jedna majka može gledati svoje dijete u tuđem zagrljaju prije nego što njezino srce konačno prepukne i istina izađe na vidjelo.

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