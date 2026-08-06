Dok njenu Terezu čekaju novi zapleti u 'Divljim pčelama', Margarita Mladinić puni baterije na moru

Glumica Margarita Mladinić, koju publika diljem regije prati u ulozi emotivne i sve zrelije Tereze u 'Divljim pčelama', pokazala je da doista zna kako iskoristiti ljeto i napuniti baterije na našoj obali.
Idila na Korčuli i opuštanje na drvenom čamcu
Na svojem Instagram profilu podijelila je niz fotografija koje su odmah privukle pažnju njezinih pratitelja, a prizor s Korčule donosi pravi ljetni ugođaj. Pozirajući u ležernom izdanju na drvenom čamcu, s maramom na glavi i sunčanim naočalama, Margarita je pokazala opušteniju stranu koja se u potpunosti razlikuje od njezina televizijskog lika. Daleko od studijskih svjetala, teških kostima i dramatičnih zapleta, mlada glumica uživa u suncu, moru i miru koji pruža južnodalmatinski kraj.
Zasluženi predah prije novih izazova
Nakon intenzivne televizijske sezone ispunjene dugim danima na setu, čini se da joj ljetni predah na Korčuli itekako odgovara. Sudeći prema opuštenoj atmosferi s fotografija, Margarita punom snagom uživa u ljetu, a njezini pratitelji s nestrpljenjem iščekuju nove objave s odmora, baš kao i nastavak njezine glumačke priče na malim ekranima.