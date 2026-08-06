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Divlje pčele

Dok njenu Terezu čekaju novi zapleti u 'Divljim pčelama', Margarita Mladinić puni baterije na moru

Mlada zvijezda serije 'Divlje pčele' Margarita Mladinić odlučila je iskoristiti svaki slobodni trenutak za prijeko potreban bijeg od užurbane svakodnevice i napornog tempa na setu

RTL.hr
06.08.2026 16:00

Glumica Margarita Mladinić, koju publika diljem regije prati u ulozi emotivne i sve zrelije Tereze u 'Divljim pčelama', pokazala je da doista zna kako iskoristiti ljeto i napuniti baterije na našoj obali.

Idila na Korčuli i opuštanje na drvenom čamcu

Na svojem Instagram profilu podijelila je niz fotografija koje su odmah privukle pažnju njezinih pratitelja, a prizor s Korčule donosi pravi ljetni ugođaj. Pozirajući u ležernom izdanju na drvenom čamcu, s maramom na glavi i sunčanim naočalama, Margarita je pokazala opušteniju stranu koja se u potpunosti razlikuje od njezina televizijskog lika. Daleko od studijskih svjetala, teških kostima i dramatičnih zapleta, mlada glumica uživa u suncu, moru i miru koji pruža južnodalmatinski kraj.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Zasluženi predah prije novih izazova

Nakon intenzivne televizijske sezone ispunjene dugim danima na setu, čini se da joj ljetni predah na Korčuli itekako odgovara. Sudeći prema opuštenoj atmosferi s fotografija, Margarita punom snagom uživa u ljetu, a njezini pratitelji s nestrpljenjem iščekuju nove objave s odmora, baš kao i nastavak njezine glumačke priče na malim ekranima.

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