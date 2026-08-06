Dok njenu Terezu čekaju novi zapleti u 'Divljim pčelama', Margarita Mladinić puni baterije na moru

Mlada zvijezda serije 'Divlje pčele' Margarita Mladinić odlučila je iskoristiti svaki slobodni trenutak za prijeko potreban bijeg od užurbane svakodnevice i napornog tempa na setu

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Glumica Margarita Mladinić, koju publika diljem regije prati u ulozi emotivne i sve zrelije Tereze u 'Divljim pčelama', pokazala je da doista zna kako iskoristiti ljeto i napuniti baterije na našoj obali.

Idila na Korčuli i opuštanje na drvenom čamcu

Na svojem Instagram profilu podijelila je niz fotografija koje su odmah privukle pažnju njezinih pratitelja, a prizor s Korčule donosi pravi ljetni ugođaj. Pozirajući u ležernom izdanju na drvenom čamcu, s maramom na glavi i sunčanim naočalama, Margarita je pokazala opušteniju stranu koja se u potpunosti razlikuje od njezina televizijskog lika. Daleko od studijskih svjetala, teških kostima i dramatičnih zapleta, mlada glumica uživa u suncu, moru i miru koji pruža južnodalmatinski kraj.

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