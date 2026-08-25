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Divlje pčele

Dok pred kamerama vrije drama, privatno su prijatelji! Pogledajte kako se provode Luka Šegota i Davor Pavić iz 'Divljih pčela'

U seriji utjelovljuju Jakova Vukasa i Milana Čavku, čiji su odnosi prožeti seoskim intrigama i napetošću, no iza kulisa vlada sasvim drugačija atmosfera. Glumci su na društvenim mrežama podijelili zajedničku fotku koja je oduševila pratitelje

RTL.hr
25.08.2026 11:00

Snimanje dramske serije 'Divlje pčele' donosi pregršt emocija, teških odluka i zamršenih obiteljskih odnosa, no kada se ugase reflektori, na setu i izvan njega vlada čisto prijateljstvo. To su još jednom potvrdili glumci Luka Šegota i Davor Pavić, koji su na društvenim mrežama pokazali kako provode slobodne trenutke izvan snimateljskog seta.

Na Instagram profilu serije osvanula je objavljena fotka s noćnog druženja na kojoj obojica glumaca poziraju opušteni i dobro raspoloženi. 

Luka Šegota i Davor Pavić, Divlje pčele
Luka Šegota i Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Sjajna kemija prenosi se i na ekran

Dobra energija i međusobno poštovanje među glumcima ključni su za uspjeh svake serije, a osmijesi s fotografije potvrđuju da na setu 'Divljih pčela' vlada odlična atmosfera. Pratitelji su reakcijama pohvalili njihov opušteni izgled te istaknuli kako jedva čekaju vidjeti što njihove likove očekuje u narednim epizodama.

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Divlje pčele

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