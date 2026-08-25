Dok pred kamerama vrije drama, privatno su prijatelji! Pogledajte kako se provode Luka Šegota i Davor Pavić iz 'Divljih pčela'

Snimanje dramske serije 'Divlje pčele' donosi pregršt emocija, teških odluka i zamršenih obiteljskih odnosa, no kada se ugase reflektori, na setu i izvan njega vlada čisto prijateljstvo. To su još jednom potvrdili glumci Luka Šegota i Davor Pavić, koji su na društvenim mrežama pokazali kako provode slobodne trenutke izvan snimateljskog seta.

Na Instagram profilu serije osvanula je objavljena fotka s noćnog druženja na kojoj obojica glumaca poziraju opušteni i dobro raspoloženi.