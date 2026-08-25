Dok pred kamerama vrije drama, privatno su prijatelji! Pogledajte kako se provode Luka Šegota i Davor Pavić iz 'Divljih pčela'

Snimanje dramske serije 'Divlje pčele' donosi pregršt emocija, teških odluka i zamršenih obiteljskih odnosa, no kada se ugase reflektori, na setu i izvan njega vlada čisto prijateljstvo. To su još jednom potvrdili glumci Luka Šegota i Davor Pavić, koji su na društvenim mrežama pokazali kako provode slobodne trenutke izvan snimateljskog seta.
Na Instagram profilu serije osvanula je objavljena fotka s noćnog druženja na kojoj obojica glumaca poziraju opušteni i dobro raspoloženi.
Sjajna kemija prenosi se i na ekran
Dobra energija i međusobno poštovanje među glumcima ključni su za uspjeh svake serije, a osmijesi s fotografije potvrđuju da na setu 'Divljih pčela' vlada odlična atmosfera. Pratitelji su reakcijama pohvalili njihov opušteni izgled te istaknuli kako jedva čekaju vidjeti što njihove likove očekuje u narednim epizodama.