Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Dok Vice misli da je uspio, Milan preuzima pravdu u svoje ruke!

Nakon što je potpisao papire za razvod i osigurao si bogatstvo obitelji Vukas, Vice Radonić vjerovao je da je nadmudrio sve u Vrilu

RTL.hr
05.06.2026 20:55

Dok se Vice udaljavao od Vrila, uvjeren u svoj uspjeh, put mu je prepriječio Milan, ali ovoga puta njegovo lice nije odavalo samo bijes, već hladnu i proračunatu odlučnost. U trenutku, Vicina arogancija pretvorila se u strah. Shvatio je da ovo nije slučajan susret. Odveden je na osamljeno mjesto, daleko od očiju javnosti, gdje su pravila koja je poznavao prestala vrijediti.

Neočekivani susret na osami

Njegovi pokušaji da se izvuče zvučali su patetično. "Prijatelji me čekaju, tražit će me", upozorio je, no Milan i njegov pomagač nisu marili. Trijumf je ispario, a zamijenila ga je borba za goli život.

Vice Radonić, Divlje pčele
Vice Radonić, Divlje pčele FOTO: RTL

"Kako si živio, tako ćeš i umrijeti. Kao pas"

Suočen s Milanovom neumoljivom namjerom, Vice je pokušao igrati na kartu koja mu je preostala - novac i milost. "Dat ću ti pare, dat ću ti šta god hoćeš", preklinjao je, nudeći kofer koji je do maloprije simbolizirao njegovu pobjedu. Apelirao je i na njihovu zajedničku prošlost siročadi koja se morala boriti za opstanak. "Obojica smo siročad i morali smo se rukama i nogama boriti da bi preživjeli. Ti znaš kako je to", rekao je.

Milan i Vice, Divlje pčele
Milan i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

No, Milanove su rane bile preduboke za takve apele. Njegov odgovor bio je lišen svake emocije i suosjećanja. "Razmišljao sam ja o ovome, Vice moj. Nemaš pojma koliko dugo", hladno je odvratio, gledajući čovjeka koji je postao sjena svoje nekadašnje bahatosti. Dok ga je vodio dublje u pustoš, izrekao je presudu: "Kako si živio, tako ćeš i umrijeti. Kao pas".

divlje pčele milan čavka divlje pčele vice radonić divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Jakov je bijesan, shvaća da Teodora ucjenuje Katarinu!

Marijana Batinić povela chefove na set 'Divljih pčela' i otkrila tajne sa snimanja

Slomljen od krivnje, Veljko krivi sebe za nezamislivu stvar

Je li ovo kraj? Milan Čavka nudi bogatstvo za kuću Vice Radonića, ali iza svega se krije jedan uvjet

Istraga se sužava, a Tomi Domazetu vrijeme istječe

Iako ih je tragedija ponovno zbližila, Zora i Cvita više nikada neće biti ono što su bile

Pročitaj na Net.hr
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio