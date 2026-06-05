Dok Vice misli da je uspio, Milan preuzima pravdu u svoje ruke!

Nakon što je potpisao papire za razvod i osigurao si bogatstvo obitelji Vukas, Vice Radonić vjerovao je da je nadmudrio sve u Vrilu

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Dok se Vice udaljavao od Vrila, uvjeren u svoj uspjeh, put mu je prepriječio Milan, ali ovoga puta njegovo lice nije odavalo samo bijes, već hladnu i proračunatu odlučnost. U trenutku, Vicina arogancija pretvorila se u strah. Shvatio je da ovo nije slučajan susret. Odveden je na osamljeno mjesto, daleko od očiju javnosti, gdje su pravila koja je poznavao prestala vrijediti.

Neočekivani susret na osami

Njegovi pokušaji da se izvuče zvučali su patetično. "Prijatelji me čekaju, tražit će me", upozorio je, no Milan i njegov pomagač nisu marili. Trijumf je ispario, a zamijenila ga je borba za goli život.

icon-expand Vice Radonić, Divlje pčele FOTO: RTL

"Kako si živio, tako ćeš i umrijeti. Kao pas"

Suočen s Milanovom neumoljivom namjerom, Vice je pokušao igrati na kartu koja mu je preostala - novac i milost. "Dat ću ti pare, dat ću ti šta god hoćeš", preklinjao je, nudeći kofer koji je do maloprije simbolizirao njegovu pobjedu. Apelirao je i na njihovu zajedničku prošlost siročadi koja se morala boriti za opstanak. "Obojica smo siročad i morali smo se rukama i nogama boriti da bi preživjeli. Ti znaš kako je to", rekao je.

icon-expand Milan i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL