Dok Vice misli da je uspio, Milan preuzima pravdu u svoje ruke!

Dok se Vice udaljavao od Vrila, uvjeren u svoj uspjeh, put mu je prepriječio Milan, ali ovoga puta njegovo lice nije odavalo samo bijes, već hladnu i proračunatu odlučnost. U trenutku, Vicina arogancija pretvorila se u strah. Shvatio je da ovo nije slučajan susret. Odveden je na osamljeno mjesto, daleko od očiju javnosti, gdje su pravila koja je poznavao prestala vrijediti.
Neočekivani susret na osami
Njegovi pokušaji da se izvuče zvučali su patetično. "Prijatelji me čekaju, tražit će me", upozorio je, no Milan i njegov pomagač nisu marili. Trijumf je ispario, a zamijenila ga je borba za goli život.
"Kako si živio, tako ćeš i umrijeti. Kao pas"
Suočen s Milanovom neumoljivom namjerom, Vice je pokušao igrati na kartu koja mu je preostala - novac i milost. "Dat ću ti pare, dat ću ti šta god hoćeš", preklinjao je, nudeći kofer koji je do maloprije simbolizirao njegovu pobjedu. Apelirao je i na njihovu zajedničku prošlost siročadi koja se morala boriti za opstanak. "Obojica smo siročad i morali smo se rukama i nogama boriti da bi preživjeli. Ti znaš kako je to", rekao je.
No, Milanove su rane bile preduboke za takve apele. Njegov odgovor bio je lišen svake emocije i suosjećanja. "Razmišljao sam ja o ovome, Vice moj. Nemaš pojma koliko dugo", hladno je odvratio, gledajući čovjeka koji je postao sjena svoje nekadašnje bahatosti. Dok ga je vodio dublje u pustoš, izrekao je presudu: "Kako si živio, tako ćeš i umrijeti. Kao pas".