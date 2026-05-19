Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Dok Vukasovi slave dolazak nasljednika, Cvitino lice odaje duboki očaj

U domu obitelji Vukas zavladala je neviđena radost. Nakon dugog iščekivanja, u kuću je stigao novi član, za kojeg svi vjeruju da je sin Nikole i Cvite

RTL.hr
19.05.2026 09:00

Dok odjekuju riječi dobrodošlice i čestitke, a novopečeni otac ne skriva suze radosnice, Cvitino držanje unosi nemir u slavljeničku atmosferu. Njezino lice, umjesto da sjaji od majčinske sreće, ostaje hladna maska iza koje se nazire teška i bolna tajna u seriji 'Divlje pčele'.

Neopisiva sreća novopečenog oca

Dolazak djeteta u potpunosti je shrvao Nikolu Vukasa, koji nije mogao sakriti emocije pred obitelji. U trenutku kad je primio sina u naručje, suze su same potekle. "Stvarno ne mogu virovat. Najveća radost u mom životu, a nisam je ničim zaslužio", jedva je izgovorio, dirnut do srži. Za njega, rođenje sina predstavlja ispunjenje snova i novi početak.

Nikola Vukas, Divlje pčele
Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Njegova majka Mirjana pokušala ga je utješiti riječima: "Aj nemoj Nikola, zaslužio si ti sriću. Svi griješimo." Nikola, preplavljen osjećajima, doživljava trenutke čistog blaženstva, nesvjestan oluje koja se sprema.

Obitelj Vukas u slavljeničkom zanosu

Cijela obitelj okupila se kako bi pozdravila prinovu. Mirjana je s ponosom proglasila: "To je moj unuk. Od sad, pa nadalje, to je Nikolin i Cvitin sin, zapamti!" Njezine riječi jasno su dale do znanja da je dječak prihvaćen kao punopravni član obitelji Vukas i nasljednik loze. U općem veselju, svi su se divili novorođenčetu, ističući nevjerojatnu sličnost s ocem. "Isti je ti kad se rodio", primijetila je Mirjana.

Nikola i Mirjana Vukas, Divlje pčele
Nikola i Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Iza prisilnog osmijeha krije se teška istina

Dok su svi oko nje slavili, Cvita je stajala po strani, vidno odsutna i hladna. Njezina nervoza bila je gotovo opipljiva. "Prekine kružiti Nikola, samo mi nervozu stvaraš", odrješito je rekla suprugu dok je on, sav ustreptao od sreće, hodao po sobi. Njezina reakcija bila je u potpunom neskladu s trenutkom koji bi za svaku majku trebao biti najsretniji u životu.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Na Nikoline planove o budućnosti i izjave kako se "od sada sve mijenja", Cvita je reagirala s jedva prikrivenim prezirom. "Ma nemoj. Nikola, eto meni prvi glas", odgovorila je sarkastično, jasno pokazujući da ne dijeli njegov entuzijazam. Njezino je držanje odavalo ženu zarobljenu u laži, čije se biće protivi ulozi koju je prisiljena igrati. Pitanje koje visi u zraku jest zašto se osjeća tako "prazna i hladna" u trenutku koji bi trebao biti ispunjen toplinom i ljubavlju.

Nikola Vukas, Divlje pčele
Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok kuća Vukasovih odzvanja od smijeha i radosnih uzvika, tišina koja obavija Cvitu postaje sve glasnija. Čini se da je dolazak djeteta, umjesto da spoji obitelj, samo produbio jazove i otkrio pukotine koje prijete urušavanjem krhke fasade obiteljske sreće. 

cvita divlje pčele mirjana divlje pčele divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Dan koji će zauvijek promijeniti Vrilo! Mračna tajna sestara Runje konačno je otkrivena!

Što nas čeka u novim epizodama 'Divljih pčela'? Toma priznaje da Katarina stoji iza Petrove smrti, Cviti pripada dijete, Teodora dolazi do velikog otkrića

Ne gledamo ih često kao duo u seriji, ali ova fotka Vladimira Posaveca Tušeka i Jolande Tudor oduševila je publiku

Gledatelji su odabrali najdraži ljubavni par 'Divljih pčela', pobjeda je bila uvjerljiva

Pitali smo vas i odlučili ste: Evo kome bi dijete u 'Divljim pčelama' ipak trebalo pripasti

ANKETA Kako bi se trebao zvati Zorin sin u 'Divljim pčelama'?

Pročitaj na Net.hr
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio
Baš je lijepo vidjeti ih ovako opuštene: Zgodni igrači Portugala pokazali isklesana tijela
Suzana Mančić ništa neće naslijediti od muža milijunaša: 'Grci imaju poseban mentalitet '
Otkazao koncert zbog bolesti pa pravac na utakmicu: Rod Stewart vatreno navijao s tribina