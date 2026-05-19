Dok Zora umire od čežnje za sinom, Cvita se ne vidi u ulozi majke

Iako je svog sina dala sestri Cviti u nadi da će mu pružiti bolji život i sigurniju budućnost, Zora se guši u tihoj patnji. Njezina odluka, donesena iz ljubavi, pretvorila se u svakodnevni teret koji je jedva nosi. U trenucima očaja, njezina bol postaje gotovo opipljiva. "Ne mogu izdržati više, ne mogu disati, kao da me nešto guši", povjerila se u jednom potresnom razgovoru, otkrivajući dubinu svoje unutarnje borbe. Za nju, svaki pogled na dijete koje ne smije nazvati svojim predstavlja novi udarac.

Dodatnu sol na ranu stavila je odluka obitelji da se dječak zove Petar, u čast pokojnog člana obitelji. Za Zoru, to ime nije uspomena, već kazna. "Meni se čini da nas Bog kažnjava", prokomentirala je s gorčinom, doživljavajući ime kao okrutni podsjetnik na sve gubitke i tajne koje opterećuju obitelj. Njezina je tuga skrivena od većine, ali njezina nemoć da prigrli vlastito dijete i sudjeluje u njegovu odrastanju prijeti da je potpuno uništi. Dala ga je "da mu bude bolje, da ima nade", no čini se da je pritom izgubila vlastitu.