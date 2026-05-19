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Divlje pčele

Dok Zora umire od čežnje za sinom, Cvita se ne vidi u ulozi majke

Dok cijela obitelj slavi dolazak prvog unuka, u pozadini se odvija tiha, ali potresna borba majčinstva, tuge i neprihvaćanja. U središtu je mali dječak Petar, dijete koje je postalo simbolom i nade i neizrecive boli

RTL.hr
19.05.2026 20:40

U najnovijim epizodama popularne serije 'Divlje pčele', rođenje djeteta u obitelji Vukas, umjesto da donese bezuvjetnu sreću, otvara duboke emocionalne rane i razotkriva složenu dramu između dviju žena, Zore i Cvite.

Zorina skrivena patnja i majčinska čežnja

Iako je svog sina dala sestri Cviti u nadi da će mu pružiti bolji život i sigurniju budućnost, Zora se guši u tihoj patnji. Njezina odluka, donesena iz ljubavi, pretvorila se u svakodnevni teret koji je jedva nosi. U trenucima očaja, njezina bol postaje gotovo opipljiva. "Ne mogu izdržati više, ne mogu disati, kao da me nešto guši", povjerila se u jednom potresnom razgovoru, otkrivajući dubinu svoje unutarnje borbe. Za nju, svaki pogled na dijete koje ne smije nazvati svojim predstavlja novi udarac.

Dodatnu sol na ranu stavila je odluka obitelji da se dječak zove Petar, u čast pokojnog člana obitelji. Za Zoru, to ime nije uspomena, već kazna. "Meni se čini da nas Bog kažnjava", prokomentirala je s gorčinom, doživljavajući ime kao okrutni podsjetnik na sve gubitke i tajne koje opterećuju obitelj. Njezina je tuga skrivena od većine, ali njezina nemoć da prigrli vlastito dijete i sudjeluje u njegovu odrastanju prijeti da je potpuno uništi. Dala ga je "da mu bude bolje, da ima nade", no čini se da je pritom izgubila vlastitu.

Cvita, Zora, Divlje pčele
Cvita, Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvitina hladnoća i zid prema djetetu

S druge strane, Cvita, koja je preuzela ulogu majke, bori se s vlastitim demonima. Umjesto da osjeti majčinsku povezanost, ona podiže zid oko sebe i djeteta. Njezina hladnoća i distanca zbunjuju sve oko nje. Očito je da se ne snalazi u novoj ulozi, a njezina nemogućnost da prihvati dijete postaje sve očitija. U razgovorima iza zatvorenih vrata, članovi obitelji zabrinuto komentiraju situaciju. "Znači, nije ga prihvatila?", pita Zora Katarinu, na što dobiva odgovor pun neizvjesnosti: "Ma dobro, hoće s vremenom".

Ta nada da će vrijeme izliječiti rane i probuditi majčinske osjećaje visi u zraku, no Cvitino ponašanje govori drugačije. Čini se da je i ona, baš kao i Zora, zarobljena u situaciji koju nije očekivala. Dijete koje je trebalo biti ispunjenje sna postalo je teret i stalni podsjetnik na komplicirane odnose i prešućene istine. Dok joj drugi govore kako joj je pružena "druga prilika" koju ne smije "baciti u vjetar", Cvita se povlači sve dublje u sebe, nesposobna odgovoriti na potrebe nevinog bića koje ovisi o njoj.

Katarina i Cvita, Divlje pčele
Katarina i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Priča o malenom Petru tako postaje priča o dvije žene čije se sudbine isprepliću na najbolniji mogući način. Dok jedna majka izdaleka pati za djetetom koje je rodila, druga ga, imajući ga u naručju, ne može istinski prihvatiti. Njihova zajednička drama postavlja teška pitanja o prirodi majčinstva, žrtvi i cijeni koju ponekad plaćamo za obiteljske tajne, ostavljajući gledatelje u neizvjesnosti hoće li ljubav ikada pronaći put u ovom tragičnom trokutu.

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