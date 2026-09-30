'Dokad ćemo se više klati?' Nikola šokirao Jakova ponudom koja bi mogla promijeniti sve

Nikola Vukas neočekivano traži od Jakova da uđe u zadrugu, potez koji je mnoge iznenadio i potaknuo glasine o skrivenim financijskim motivima

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Situacija unutar obitelji Vukas daleko je od idealne. Problemi s novcem postali su goruća tema, a Nikola se nalazi pod ogromnim pritiskom. Njegova namjera da otpusti radnike izazvala je oštre reakcije ostalih članova, posebice Milana i Marka, koji strahuju da će taj potez otjerati ljude i uništiti posao. Nikola u jednom trenutku jasno daje do znanja koliko je situacija ozbiljna, ističući da novca jednostavno nema te da je njihov otac uložio sve što su imali u propalu industrijsku zonu od koje nema ni traga.

icon-expand icon-close icon-close Nikola Vukas FOTO: RTL

U jeku tih previranja, Nikola se obraća Jakovu s naizgled pomirljivim prijedlogom. Traži od njega da se pridruži zadruzi, naglašavajući kako je konačno došla prilika da učine nešto dobro i zakopaju ratne sjekire. "Dokad ćemo se više klati?", pita Nikola, otvoreno priznajući odgovornost svoje obitelji za prošle pogreške zbog kojih, kako kaže, pati cijelo mjesto. Međutim, Jakov sumnja u njegove namjere. On u Nikolinom prijedlogu vidi moguću zamku i izravno ga suočava s glasinama koje kruže mjestom. Zna se da je firma na klimavim nogama i da obitelj ima ozbiljnih problema s financijama.

icon-expand Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL