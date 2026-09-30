'Dokad ćemo se više klati?' Nikola šokirao Jakova ponudom koja bi mogla promijeniti sve

Situacija unutar obitelji Vukas daleko je od idealne. Problemi s novcem postali su goruća tema, a Nikola se nalazi pod ogromnim pritiskom. Njegova namjera da otpusti radnike izazvala je oštre reakcije ostalih članova, posebice Milana i Marka, koji strahuju da će taj potez otjerati ljude i uništiti posao.
Nikola u jednom trenutku jasno daje do znanja koliko je situacija ozbiljna, ističući da novca jednostavno nema te da je njihov otac uložio sve što su imali u propalu industrijsku zonu od koje nema ni traga.
U jeku tih previranja, Nikola se obraća Jakovu s naizgled pomirljivim prijedlogom. Traži od njega da se pridruži zadruzi, naglašavajući kako je konačno došla prilika da učine nešto dobro i zakopaju ratne sjekire. "Dokad ćemo se više klati?", pita Nikola, otvoreno priznajući odgovornost svoje obitelji za prošle pogreške zbog kojih, kako kaže, pati cijelo mjesto.
Međutim, Jakov sumnja u njegove namjere. On u Nikolinom prijedlogu vidi moguću zamku i izravno ga suočava s glasinama koje kruže mjestom. Zna se da je firma na klimavim nogama i da obitelj ima ozbiljnih problema s financijama.
Nikola oštro odbacuje takve tvrdnje. Brani se govoreći da njegov dolazak nije motiviran očajem, već "vizijom" koju želi podijeliti s njim. Ipak, teško je ignorirati kontekst cijele situacije. Odsutnost oca, gubitak kontrole nad poslovima i pritisak dugova stvaraju sliku čovjeka stjeranog u kut.
Ako je Nikolina ponuda doista samo paravan za financijski spas, ulazak u zadrugu mogao bi značiti preuzimanje tuđih dugova i problema.
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