'Doktor laže, ja sam noseća!' Kata u suzama medicinskoj sestri razotkrila zastrašujući plan

Katarina Runje našla se u situaciji iz koje se činilo da nema izlaza, no plan koji joj je predložio Aldo je na koncu upalio

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Doktor Burić pokušao je pod krinkom rutinskog zahvata provesti mračan plan. Uvjeravao je Katarinu kako na stijenci maternice ima jedan mali miom koji treba hitno ukloniti. "Nije ništa strašno, ali takve stvari je najbolje čim prije riješiti", govorio joj je Burić, pripremajući je za operaciju pod narkozom. Iako je doktor sve pokušao prikazati kao bezazlen medicinski postupak, Katarina je dobro znala pravu istinu. Shvatila je da joj na prevaru žele prekinuti trudnoću i oduzeti dijete.

Očajnički poziv u pomoć

Kada se Burić na trenutak udaljio kako bi oprao ruke, Katarina je iskoristila jedinu priliku koja joj se nudila. U panici se obratila medicinskoj sestri Bjanki, preklinjući je za spas.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL

"Doktor laže. Ja sam noseća, ubit će mi dite", kroz suze je govorila Katarina. Očajnički je tražila od sestre da nekome javi što se zapravo događa u ordinaciji, tvrdeći da govori živu istinu i da ne želi ostati bez djeteta. Sestra Bjanka, šokirana ovim priznanjem, odlučila je stati na stranu pacijentice. Suprotstavila se doktoru otvorenim pitanjem o tome zašto bi Katarina lagala o nečem tako ozbiljnom.

icon-expand Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL