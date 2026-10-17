'Doktor laže, ja sam noseća!' Kata u suzama medicinskoj sestri razotkrila zastrašujući plan

Doktor Burić pokušao je pod krinkom rutinskog zahvata provesti mračan plan. Uvjeravao je Katarinu kako na stijenci maternice ima jedan mali miom koji treba hitno ukloniti. "Nije ništa strašno, ali takve stvari je najbolje čim prije riješiti", govorio joj je Burić, pripremajući je za operaciju pod narkozom.
Iako je doktor sve pokušao prikazati kao bezazlen medicinski postupak, Katarina je dobro znala pravu istinu. Shvatila je da joj na prevaru žele prekinuti trudnoću i oduzeti dijete.
Očajnički poziv u pomoć
Kada se Burić na trenutak udaljio kako bi oprao ruke, Katarina je iskoristila jedinu priliku koja joj se nudila. U panici se obratila medicinskoj sestri Bjanki, preklinjući je za spas.
"Doktor laže. Ja sam noseća, ubit će mi dite", kroz suze je govorila Katarina. Očajnički je tražila od sestre da nekome javi što se zapravo događa u ordinaciji, tvrdeći da govori živu istinu i da ne želi ostati bez djeteta.
Sestra Bjanka, šokirana ovim priznanjem, odlučila je stati na stranu pacijentice. Suprotstavila se doktoru otvorenim pitanjem o tome zašto bi Katarina lagala o nečem tako ozbiljnom.
Suočen s neočekivanim otporom, Burić je pokušao diskreditirati Katarinu. Tvrdio je da ona samo stvara probleme gdje god stigne, no njegove riječi nisu naišle na plodno tlo kod medicinskog osoblja.
Plan o prisilnom pobačaju na kraju jepropao. Burić je morao priznati poraz, svjestan da joj ne može prekinuti trudnoću na silu sada kada je istina izašla na vidjelo.
Gledatelji s nestrpljenjem očekuju vidjeti koje će biti sljedeće prepreke za hrabru Katarinu.
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