Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

'Doktor laže, ja sam noseća!' Kata u suzama medicinskoj sestri razotkrila zastrašujući plan

Katarina Runje našla se u situaciji iz koje se činilo da nema izlaza, no plan koji joj je predložio Aldo je na koncu upalio

RTL
17.10.2026 08:00

Doktor Burić pokušao je pod krinkom rutinskog zahvata provesti mračan plan. Uvjeravao je Katarinu kako na stijenci maternice ima jedan mali miom koji treba hitno ukloniti. "Nije ništa strašno, ali takve stvari je najbolje čim prije riješiti", govorio joj je Burić, pripremajući je za operaciju pod narkozom.

Iako je doktor sve pokušao prikazati kao bezazlen medicinski postupak, Katarina je dobro znala pravu istinu. Shvatila je da joj na prevaru žele prekinuti trudnoću i oduzeti dijete.

Očajnički poziv u pomoć

Kada se Burić na trenutak udaljio kako bi oprao ruke, Katarina je iskoristila jedinu priliku koja joj se nudila. U panici se obratila medicinskoj sestri Bjanki, preklinjući je za spas.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

"Doktor laže. Ja sam noseća, ubit će mi dite", kroz suze je govorila Katarina. Očajnički je tražila od sestre da nekome javi što se zapravo događa u ordinaciji, tvrdeći da govori živu istinu i da ne želi ostati bez djeteta.

Sestra Bjanka, šokirana ovim priznanjem, odlučila je stati na stranu pacijentice. Suprotstavila se doktoru otvorenim pitanjem o tome zašto bi Katarina lagala o nečem tako ozbiljnom.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Suočen s neočekivanim otporom, Burić je pokušao diskreditirati Katarinu. Tvrdio je da ona samo stvara probleme gdje god stigne, no njegove riječi nisu naišle na plodno tlo kod medicinskog osoblja.

Plan o prisilnom pobačaju na kraju jepropao. Burić je morao priznati poraz, svjestan da joj ne može prekinuti trudnoću na silu sada kada je istina izašla na vidjelo.

Gledatelji s nestrpljenjem očekuju vidjeti koje će biti sljedeće prepreke za hrabru Katarinu.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele katarina runje
Divlje pčele

Tko je nova glumica u 'Divljim pčelama'? Sestra Bjanka pomrsila planove zatvorskom liječniku

Divlje pčele

Drama u Bellavisti! Filip zahtijevao da vidi Zoru, a onda je Neno izgubio strpljenje

Moglo bi te zanimati

Zora je pred ostvarenjem najvećeg sna, a Jelica otkriva Ljubi svoju najveću tajnu

ANKETA Treba li Katarina Runje zadržati Krnetino dijete? Ova trudnoća mogla bi biti dvosjekli mač

Domenika ima recept za Terezino slomljeno srce! Hoće li ples i izlazak pomoći da zaboravi Milana?

'U poslu praštam greške, ali u familiji nikad!' Stojan budućem zetu uputio ozbiljno upozorenje

Katarina ne zna da je trudna, a iza njezinih leđa već se odlučuje o sudbini djeteta

Marko i Mirjana znaju tajni plan Ante Vukasa, no nisu računali na Nikolu! Hoće li im sve propasti?

Pročitaj na Net.hr
U dva tjedna izgubio je 30 kilograma: Slavni glumac otkrio stravične detalje borbe za život
Marko Braić o ljubavi, braku i očinstvu: 'Dugo sam priželjkivao dijete'
Kakvi frajeri na Korzu! Za zgodnim Riječanima mnogi su se okretali, a evo tko je ukrao poglede
Bila je stjuardesa, a onda je osvojila srce F1 legende: Tko je supruga Kimija Raikkonena?
Hoće li slavni pjevač ikad više izaći na binu? 'Svaki održani koncert ti je kao potres mozga'
Kakve ljepotice! Pogledajte Riječanke u šetnji Korzom, ne možeš pogled skinuti s njih
Ella Dvornik iznenadila pratitelje na društvenim mrežama: Vratila se staroj ljubavi
Bili su zlatni par 2000-ih, a onda je uslijedio skandal: Britney je godinama krila bolnu tajnu
Pogledajte tko je sve bio na Novim horizontima u Splitu: Poznata lica otvorila su dušu
Marija pobijedila u 'Večeri za 5': 'Da mi je to netko rekao, rekla bih da je lud!'