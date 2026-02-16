Domazet je došao po svoje! Amar Bukvić pozirao na setu i poručio: 'Neki putevi vode ravno u nevolju'

Dok se u 'Divljim čelama' steže obruč oko istine, na društvenim mrežama osvanule su fotografije koje su dodatno raspirile maštu gledatelja

Amar Bukvić, koji u 'Divljim pčelama' utjelovljuje enigmatičnog Tomu Domazeta, objavio je niz kadrova sa seta u crnom automobilu, s pištoljem u ruci, ozbiljnog pogleda, kao da poručuje da najopasniji potezi tek slijede. Uz opis "Neki putevi vode pravo u nevolju", Bukvić je dodatno podgrijao atmosferu. Jer Toma Domazet od samog je početka lik koji hoda po tankoj liniji između prošlosti i sadašnjosti, krivnje i iskupljenja, pravde i osobne osvete.

Čovjek s tajnama koje tek izlaze na vidjelo

Tomin lik posljednjih tjedana dobiva sve dublje slojeve. Ratna prošlost, mučenje Rankova sina, mračni flashbackovi i unutarnje borbe, sve to pretvorilo ga je u jednog od najsloženijih likova serije. On nije klasični heroj, ali nije ni čisti negativac. On je čovjek koji nosi teret onoga što je bio i pokušava shvatiti tko želi postati. Upravo zato gledatelji sve češće postavljaju pitanje, vodi li ga potraga za istinom zapravo prema iskupljenju?

icon-expand Amar Bukvić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Ljubav kao spas?

U središtu te transformacije nalazi se Katarina Runje. Odnos između Tome i Katarine razvijao se polako, gotovo neprimjetno, iz nepovjerenja u razumijevanje, iz distance u bliskost. Dok se Katarina bori s optužbama i podjelama sela, Toma joj stoji sve bliže. Je li upravo ona ono po što je došao u Vrilo? Je li ljubav s Katarinom njegov jedini mogući izlaz iz tame prošlosti? Njihova povezanost ne izgleda kao prolazna strast, već kao tiha, duboka potreba dvoje ljudi koji su obilježeni životom. Ona u njemu vidi zaštitu i stabilnost. On u njoj vidi priliku za novi početak.

icon-expand Katarina, Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Opasan put bez povratka

Fotografije sa seta, pištolj, ozbiljan izraz, napet kadar, sugeriraju da Tomin put neće biti miran. Ako je odlučio stati uz Katarinu, to znači sukob s cijelim Vrilom. A Vrilo ne prašta lako. Amar Bukvić svojom interpretacijom Tome Domazeta donosi mješavinu karizme, ranjivosti i prijetnje. Upravo ta kombinacija čini njegov lik toliko intrigantnim, nikad ne znamo hoće li povući potez koji spašava ili potez koji ruši sve pred sobom. Toma Domazet više ne bježi od svoje prošlosti. A možda je, prvi put nakon dugo vremena, napokon pronašao razlog da se bori za budućnost. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

