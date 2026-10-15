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Divlje pčele

Domenika ima recept za Terezino slomljeno srce! Hoće li ples i izlazak pomoći da zaboravi Milana?

Domenika je odlučila unijeti malo živosti u Terezin dan te ju poziva na izlazak u grad. Uz šminkanje i glazbu, uči ju i novim plesnim koracima

RTL
15.10.2026 11:30

Pripreme za noćni izlazak

Tereza je bila vidno neraspoložena kada joj je majka predložila da izađe, popije piće i možda upozna nekoga. Njezin je odgovor bio kratak i jasan, tražeći samo malo mira u vlastitom domu. Međutim, situaciju potpuno mijenja Domenika koja dolazi na vrata s poklonom i jasnim planom za večer. Odlučila je da se njih dvije spremaju za izlazak, što Terezina majka dočekuje s velikim oduševljenjem.

Domenika objašnjava kako će si međusobno pomoći sa šminkom i usput iznenaditi Marka. Na Terezin komentar kako nije uobičajeno da mlade tako izlaze, Domenika spremno odgovara da ona uvijek voli izgledati kao mlada kada ide van. Na pitanje gdje će izaći, samouvjereno poručuje da je cijeli grad njihov.

Domenika, Divlje pčele
Domenika, Divlje pčele FOTO: RTL

Kako bi je u potpunosti pripremila za plesni podij, Domenika pita Terezu zna li plesati twist. Tereza priznaje da nikada nije probala, pa Domenika preuzima ulogu instruktorice dodajući kako se mogu mijenjati noge i spuštati u ritmu glazbe.

Milanov odlazak

Baš kada je zabava krenula, na vratima se pojavljuje Milan i prekida njihovo vježbanje. Tražio je Marka, no kako ga nije bilo tamo, objavljuje vijest koja očigledno pogađa Terezu. Bez puno okolišanja govori kako večeras putuje za Zagreb, a od tamo nastavlja za Ženevu, nakon čega se ispričava na smetnji i odlazi.

Milanov kratki posjet i najava odlaska ostavljaju gorak okus u sobi. Domenika odmah primjećuje kako je Tereza povrijeđena njegovim pozdravom te brzo reagira kako bi je oraspoložila i skrenula misli s teškog rastanka.

Tereza i Milan, Divlje pčele
Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Prebacuje fokus na glazbu i najavljuje novu pjesmu koja je navodno još bolja za opuštanje. "Znači, ovo uvijek svira kad idemo vanka. Nikad do sada nije bilo da nije svirala", govori joj Domenika, pokušavajući svim silama vratiti osmijeh na lice svoje prijateljice.

Iako ljubavni rastanci nikada nisu laki, Terezin izlazak s Domenikom na plesni podij u Splitu možda je upravo ono što joj treba da prebrodi ovaj trenutak.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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