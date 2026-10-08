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Divlje pčele

Domenika ostala zatečena Markovim planovima za budućnost! Hoće li se moći naviknuti na život u Vrilu?

Mladi par Marko i Domenika odlučio je provesti dan istražujući znamenitosti Vrila. Iako je početak obećavao opušteno druženje, razlike u pogledima na zajedničku budućnost brzo su isplivale na površinu

RTL
08.10.2026 21:00

Kava uz znatiželjne poglede

Domenika i Marko prošetali su Vrilom, a njihov obilazak nije prošao nezapaženo. Dok je ona s oduševljenjem prepričavala dojmove s putovanja i opisivala živopisne gradove prepune ljudi poput Bejruta i Kaira, mještani su ih pratili sa zanimanjem.

Atmosfera u malom mjestu pokazala se pomalo napetom za posjetiteljicu. Domenika je priznala kako ima neugodan osjećaj da u njih svi gledaju, na što joj je Marko pokušao objasniti da se s vremenom čovjek navikne na takvu pažnju u maloj sredini te da mjesto samo na prvu djeluje usko i zatvoreno.

Razgovor je ubrzo skrenuo na ozbiljnije teme kada je Marko s ponosom pokazivao svoju staru osnovnu školu. Prisjetio se svog oca koji je mogao ostvariti uspjeh u gradu, ali nikada nije želio napustiti selo u kojem se rodio i odrastao.

Marko i Domenika, Divlje pčele
Marko i Domenika, Divlje pčele FOTO: RTL

Domenika se iznenadila kada joj je zaručnik priznao da ni on nikada nije razmišljao o odlasku iz Vrila. Njegova vizija idealnog života uključuje ostanak u selu, gdje bi želio zauvijek živjeti i odgajati svoju djecu u velikoj obiteljskoj kući.

Njegov stav o tome da je "bolje biti prvi u selu nego zadnji u gradu" nije naišao na njeno oduševljenje. Domenika, koja očito uživa u putovanjima i upoznavanju stranih kultura, našla se zatečena njegovom odlukom da se nimalo ne odmakne od rodnog kraja.

Suživot i obiteljske napetosti

Uz velike razlike u životnim planovima, Domenika je otvoreno priznala i da joj Markov brat te šogorica nisu nimalo "sjeli", što dodatno komplicira ideju o zajedničkom životu pod istim krovom. Marko je pokušao smiriti situaciju obećanjem da taj dogovor neće dugo trajati i da će se stvari posložiti kada mu se otac uskoro vrati kući.

Marko i Domenika, Divlje pčele
Marko i Domenika, Divlje pčele FOTO: RTL

Čini se da priča ovog para tek treba proći kroz svoj najveći test. Hoće li prevagnuti njezina ljubav prema putovanjima ili njegova snažna vezanost za rodno selo?

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