Domenika ostala zatečena Markovim planovima za budućnost! Hoće li se moći naviknuti na život u Vrilu?

Domenika i Marko prošetali su Vrilom, a njihov obilazak nije prošao nezapaženo. Dok je ona s oduševljenjem prepričavala dojmove s putovanja i opisivala živopisne gradove prepune ljudi poput Bejruta i Kaira, mještani su ih pratili sa zanimanjem.

Atmosfera u malom mjestu pokazala se pomalo napetom za posjetiteljicu. Domenika je priznala kako ima neugodan osjećaj da u njih svi gledaju, na što joj je Marko pokušao objasniti da se s vremenom čovjek navikne na takvu pažnju u maloj sredini te da mjesto samo na prvu djeluje usko i zatvoreno.

Razgovor je ubrzo skrenuo na ozbiljnije teme kada je Marko s ponosom pokazivao svoju staru osnovnu školu. Prisjetio se svog oca koji je mogao ostvariti uspjeh u gradu, ali nikada nije želio napustiti selo u kojem se rodio i odrastao.