Domenika u razgovoru s Markom zauzima zapovjednički stav i ne ostavlja nimalo prostora za kompromis. Nakon što je nestao bez objašnjenja, jasno mu daje do znanja da takvo ponašanje više neće tolerirati te da odsad uvodi stroga pravila.

"Držat ću te na oku. To znači da idući put kad tako nestaneš, tražit ću dokaze da nisi bio ni s kojom drugom. Nemoj mi se sad izvlačiti", poručila mu je oštro Domenika.

Iako mu na trenutak pokušava ublažiti ton, njezine riječi ubrzo otkrivaju koliko daleko je spremna ići kako bi ga zadržala pod kontrolom.

"Znam ja vas muške i te priče, nisam naivna, ali dobro, nisi ti kriv, oči bježe gdje hoće, a zato ću ti ja ruke svezati i neće dirati nijednu osim mene", zaključila je bez okolišanja, otvarajući pitanje koliko će u njihovu zajedničkom životu uopće biti mjesta za njegove želje.