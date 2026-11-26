Nakon niza nesuglasica i napetosti, Domenika se počinje pakirati i jasno daje do znanja da odlazi, čime iznenađuje Marka. Kada je pokuša zaustaviti i upita kamo ide, ona mu kratko i oštro odgovara: "Idem kući. Svojoj kući."
Marko situaciju pokušava smiriti i umanjiti njezinu reakciju riječima: "Ajde, zašto grintaš zbog toga, pa samo sam progovorio dvije-tri riči sa ženom koju znam cili život." Ipak, Domenika mu objašnjava da pravi razlog njezina odlaska nije ljubomora, već briga za oca: "Ne idem zbog toga, Marko. Idem da ćaća ne bude sam. Ja znam da on to ne bi prizna, al vidim da ga muči ruka i triba mu pomoć."
Marko bez zaručnice i neizvjestan rasplet
Unatoč objašnjenju, Domenikin odlazak ostavlja dojam naglog udaljavanja i stavlja njihov zaručnički odnos pod upitnik. Kad Zora kasnije upita Marka gdje mu je zaručnica, on kratko i razočarano odgovara: "Ošla je u Split."
Ostaje otvoreno pitanje koliko će ovaj odlazak potrajati i hoće li Domenika i Marko uspjeti sačuvati svoje planove ili će se njihov odnos dodatno uzdrmati.
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