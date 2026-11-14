Domenika sumnja na Markovu nevjeru: 'Moram mu vidjeti facu i onda ću znati laže li'

U iskrenom razgovoru s Rajkom Vukas otkriva svoje sumnje o Markovoj nevjeri i objašnjava svoju taktiku za rješavanje bračnih problema

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Iščekivanje i sumnje

Domenika odlučuje pričekati Marka kako bi se suočila s njim licem u lice. Iako joj Rajka savjetuje da ide kući, Domenika to odbija jer želi vidjeti njegovu reakciju. "Moram mu vidjeti facu i onda ću znati laže li", objašnjava joj Domenika, dodajući kako se Marko neće stići pripremiti ako ga odmah uhvati nespremnog. Rajka ju pokušava smiriti, pitajući ju misli li zaista da bi on imao neku drugu pored nje.

Kontrola kao recept za brak

Pokušavajući objasniti svoj stav, Domenika otkriva Rajki svoja uvjerenja o muškarcima i načinima na koje s njima treba postupati. Kroz njezine riječi, Rajka polako uviđa kako je Domenika odgajana i kakav su joj primjer ostavili roditelji.

icon-expand icon-close icon-close Domenika i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

"Znan ja muške kao što je Marko. Takvi nikad nemaju mira i trebamo odmah pokazati da neće sa mnom tako", govori Domenika i prisjeća se majke: "Sićan se ja kako je moja pokojna mater znala ćaći povući uzicu, a on malo zaluta i onda ona op..."

Lekcija iz djetinjstva

Zabrinuta zbog njezinih riječi, Rajka je pita želi li zaista takav odnos sa svojim suprugom i kakav je zapravo bio brak njezinih roditelja. Domenika ostaje pri svome, čvrsto uvjerena da je to jedini ispravan put.

icon-expand Rajka i Domenika, Divlje pčele FOTO: RTL