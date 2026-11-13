Domenika sumnja na prevaru

Domenika sumnjičavo propitkuje Markovo izbivanje jer joj se uopće nije javio da ide u Zagreb. Njezin nemir raste iz minute u minutu, a situaciju pokušava smiriti Milan koji joj nudi potpuno neuvjerljive izgovore.

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Čekanje u neizvjesnosti

Domenika i dalje nestrpljivo čeka Marka da se vrati iz Zagreba, iako joj on nije rekao da planira ići tamo. Njezin nemir raste jer su imali jasan dogovor koji je Marko, čini se, potpuno ignorirao. U panici, Domenika čak predlaže radikalne poteze. "A da zovemo miliciju? Marko i ja smo imali dogovor, inače se ne bih brinula", govori zabrinuto.

Milanovi izgovori

U cijelu priču upliće se Milan koji pokušava spasiti Marka i opravdati njegov nestanak. Milan je uvjerava da je Marko trebao ići u Zagreb na neki važan sastanak, iako i on zapravo laže kako bi mu čuvao leđa. "Ma kakva milicija? Rekao sam da je otišao na sastanak i vratit će se svaki tren", brani ga Milan, dodajući kako je Marko možda samo u žurbi zaboravio na njihov dogovor.

icon-expand icon-close icon-close Domenika i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Sumnja na ljubavnicu