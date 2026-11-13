Domenika sumnja na prevaru

Čekanje u neizvjesnosti
Domenika i dalje nestrpljivo čeka Marka da se vrati iz Zagreba, iako joj on nije rekao da planira ići tamo. Njezin nemir raste jer su imali jasan dogovor koji je Marko, čini se, potpuno ignorirao.
U panici, Domenika čak predlaže radikalne poteze. "A da zovemo miliciju? Marko i ja smo imali dogovor, inače se ne bih brinula", govori zabrinuto.
Milanovi izgovori
U cijelu priču upliće se Milan koji pokušava spasiti Marka i opravdati njegov nestanak. Milan je uvjerava da je Marko trebao ići u Zagreb na neki važan sastanak, iako i on zapravo laže kako bi mu čuvao leđa.
"Ma kakva milicija? Rekao sam da je otišao na sastanak i vratit će se svaki tren", brani ga Milan, dodajući kako je Marko možda samo u žurbi zaboravio na njihov dogovor.
Sumnja na ljubavnicu
Nezadovoljna njegovim odgovorima, Domenika ga zaustavlja kako bi saznala pravu istinu, otvoreno ga pitajući ima li Marko neku drugu ženu. "Čekaj, ako ima ljubavnicu, reci mi", pritišće ga Domenika te oštro dodaje: "Nisam htjela pred njima ništa govoriti, ali znam kakvi ste vi."
Milan brzo odbacuje njezine optužbe u pokušaju da je primiri i zaštiti Marka. "Kakva ljubavnica, o čemu ti? Ne sekiraj se Domenika, on samo tebe gleda", uvjerava je Milan.
Što će se dogoditi ako Domenika otkrije da Markovo srce zapravo pripada Zori? Hoće li istina o njegovim osjećajima izazvati novu dramu i zauvijek promijeniti njihov odnos?
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