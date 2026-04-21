Đordano iz 'Divljih pčela' konačno otkriva sve: Kristian Šupe za RTL.hr o liku, odnosu sa Zorom, suradnji s kolegicom i privatnom životu

33-godišnji mladi glumac Kristian Šupe i član ansambla HNK Šibenik u razgovoru za RTL.hr govori o svom liku Đordanu, njegovoj budućnosti sa Zorom, dolasku u već uhodanu ekipu, suradnji s kolegicom Lidijom Kordić, ali i otkriva ponešto o privatnom životu

U RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' pojavio se novi lik koji je već u prvim scenama unio svježinu i dodatnu dozu intrige - Đordano. Iza njega stoji 33-godišnji glumac Kristian Šupe, član ansambla HNK Šibenik, koji se publici brzo nametnuo kao zanimljivo novo lice na malim ekranima. Iako mu je kazalište primarni teren, odlično se snašao i u televizijskom formatu, a njegov lik već sada otvara brojna pitanja - je li riječ o iskrenom romantiku ili ipak krije nešto više? U razgovoru za RTL.hr govori o Đordanu, njegovoj budućnosti sa Zorom, odnosima na setu, ali i otkriva kakav mu je ljubavni status.

Dolazite iz kazališta i dio ste ansambla HNK Šibenik. Što vam je najljepše u kazalištu, a što vam je zanimljivo u televizijskom formatu? Kako ste se snašli u tom ritmu snimanja?

Meni je najljepši osjećaj kada prije probe ili same izvedbe stanem na pozornicu i osluškujem tišinu i mir. Uz taj mir prisutno je moje poštovanje i svjesnost da je kazalište do toga trenutka bilo ispunjeno istraživanjem, igrom, radom, aplauzom, smijehom i suzama, da je bilo puno ljudi i da će ljudi ponovno biti na istom mjestu, ali nikada isti, nego uvijek iznova izmijenjeni, i ta činjenica mi daje u isto vrijeme staloženost i uzbuđenje. Jer to nikada nije trajni mir - to je samo zatišje pred još jednu izvedbu. Okupi se ansambl i uzbuđeno čeka iza kulisa poziv inspicijenta, a kada čarolija počne, proživljavamo nečije živote koji nisu naši, a ipak na neki način jesu. Iskusiti taj osjećaj zaista je nešto posebno i stvara želju da mu se uvijek iznova vraćaš. Neizmjerno sam zahvalan i mogu reći - da, tu pripadam. Zanimljiv mi je i TV format, oduševljen sam RTL-ovim setom za 'Divlje pčele' , kostimima, partnerima i radom pred kamerama koje traže od tebe da si prisutan na drugačiji način i da imaš drugačiji fokus nego u kazalištu. To je čarolija za sebe. Ritam snimanja bih najbolje mogao usporediti s 'jiveom' ili možda čak s 'polkom' - energično, živo, puno skokova, vrlo društveno; i ako su ti koraci već od prije poznati, puno ti je lakše postati dio skladne cjeline.

Kako biste opisali svog Đordana? Kakav je on kao osoba i kako ste mu pristupili kao glumac?

Prije svega, tvrdim da je Đordano odlično napisan, s jasnim razvojnim lukom lica, i doista je bilo zadovoljstvo uskočiti u ulogu i interpretirati ga. Otkrivajući njegove namjere, protumačio sam da mu je glavna motivacija u društvu održati sliku u javnosti kao čestitog, poštenog, dobro odgojenog i radišnog čovjeka - sliku koju mu je otac ostavio u nasljeđe i koju želi opravdati, kako bi ga i dalje učinio ponosnim. U odnosu sa Zorom, naravno, glavna motivacija je ljubav - da ostvari s njom obitelj punu podrške i razumijevanja, uzajamnog voljenja i poštovanja. Zato je uporan i ne odustaje lako. On je nježna duša i romantik, ali je isto tako razborit i principijelan; ima svoj moralni i etički kompas kojim se vodi kroz život.

Nosite li inače brkove ili su došli zbog uloge? Kako ste se navikli na njih?

Inače nosim trodnevnu bradu pa se to izmjenjuje jer se četvrti dan potpuno obrijem - ha, ha, ha - ali to nije strogo pravilo. Brkove sam, zapravo, imao prije snimanja zbog uloge Cvitka Belamarića, također jednog mladog zaljubljenog romantika, ali iz druge epohe, 18. stoljeća. Igram u predstavi HNK Šibenik Grintalo", u režiji Zorana Mužića, koja je dio trilogije nastale prema motivima Carla Goldonija, dramski adaptirane i reinterpretirane vještom rukom dramaturginje Marijane Nole. Izvrsna je podjela uloga i igra mojih dragih kolega, i ako imate priliku negdje je pogledati, obavezno dođite jer se nećete razočarati - smijeh i zabava su zagarantirani.

HNK u Šibeniku 'Grintalo'; Ana Perković, Kristian Šupe, Donatella Klarin, Lucija Alfier, Jasminka Antić

U seriju 'Divlje pčele' došli ste kada je ekipa već bila uhodana, jeste li već poznavali nekoga od kolega? S kim ste se najviše povezali nakon dolaska na set?

U 'Divljim pčelama' više-manje sve kolege poznajem, ako ne osobno, onda sam upoznat s njihovim radom, bilo u kazalištu, bilo na malim ekranima, pa sve do velikih filmskih platna. Neke kolege poznajem i osobno od prije, ne nužno ovim redom: Antoniju Juliju Blaće, zatim Anu Mariju Veselčić, Davora Pavića, Peru Viteza Eranovića i Zijada Gračića. Uvijek mi je drago i toplo oko srca kada se tako nenadano sretnem s nekim i kada dijelimo ljubav i strast prema našem pozivu, te naravno, kada imam priliku upoznati, raditi i dijeliti iskustva s novim kolegama.

Mnoge gledateljice Divljih pčela' sigurno zanima i jedno malo privatnije pitanje - jeste li trenutno sretno zaljubljeni ili slobodni?

Čvrsto vjerujem i stojim iza toga da ljubav ide kroz želudac. Najviše volim i sretno sam zaljubljen od prvog dana u lazanje - zapečene, bogate passatom, bešamelom i sirom. Eto, više nije tajna: odsad se volimo javno.

Đordano odmah pokazuje interes za Zoru. Što ga je po vašem mišljenju privuklo kod nje? Jesu li njegove namjere iskrene ili gledatelji ipak trebaju biti oprezni?

Po mom mišljenju, osim njezina karaktera i ljepote, privukla ga je i njegova zamisao sretne obitelji te uvjerenje da upravo ona može biti ta s kojom će graditi tu stvarnost. Tvrdim i stojim iza toga da njegove namjere nimalo nisu neiskrene, niti gledateljima sugeriram da budu posebno oprezni. Ipak, neka sve za sebe preispitaju na sokratovski način - možda će oni vidjeti nešto što ja ne vidim, tko zna?

Kako je bilo surađivati s kolegicom Lidijom Kordić?

Za suradnju s kolegicom Lidijom imam samo riječi hvale, i to u superlativima. Krasna je i kao partnerica na setu uvijek je spremna pomoći i dati sve od sebe da scena bude uspješna. Zabavna, šarmantna, inteligentna i megatalentirana osoba.

Za kraj, postoji li nešto izvan glume što vas posebno veseli ili ispunjava?