Đordano ne odustaje od Zore: 'Spreman sam joj biti muž, a djetetu otac!'

Nakon saznanja istine, Đordano se našao na životnoj prekretnici. Slomljen, ali odlučan, potražio je Zorinu sestru Katarinu kako bi joj otvorio srce i objasnio svoje namjere

Đordano Bonačić, šarmantni i imućni trgovac iz Splita koji je poslovno stigao u selo Vrilo, čini se da je pronašao više od dobrog posla. Njegovo srce osvojila je Zora Runje, a njihova romansa postala je jedna od glavnih tema popularne serije 'Divlje pčele'.

Neočekivani preokret stavlja ljubav na kušnju

Ipak, put do sreće za ovaj par pokazao se trnovitim. U dramatičnom preokretu koji je šokirao gledatelje, Zora je otkrila da je trudna, no dijete koje nosi nije Đordanovo. Ta je spoznaja dovela do središnjeg sukoba u seriji, stavljajući Đordana pred tešku odluku koja propituje granice ljubavi, odanosti i poimanja obitelji. U jednom od najemotivnijih razgovora, povjerio joj se o svojim osjećajima i strahovima. "Znam da ovo mijenja sve, Katarina, ali ne mijenja ono što osjećam prema Zori. Moja ljubav je stvarna", rekao joj je, tražeći razumijevanje. Potom je iznio i svoju konačnu odluku, jasno joj dajući do znanja: "Došao sam vam reći da je neću napustiti. Uz nju sam, što god bilo."

Odluka koja prkosi svim pravilima