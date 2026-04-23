Divlje pčele

Đordano ne odustaje od Zore: 'Spreman sam joj biti muž, a djetetu otac!'

Nakon saznanja istine, Đordano se našao na životnoj prekretnici. Slomljen, ali odlučan, potražio je Zorinu sestru Katarinu kako bi joj otvorio srce i objasnio svoje namjere

RTL.hr
23.04.2026 20:50

Đordano Bonačić, šarmantni i imućni trgovac iz Splita koji je poslovno stigao u selo Vrilo, čini se da je pronašao više od dobrog posla. Njegovo srce osvojila je Zora Runje, a njihova romansa postala je jedna od glavnih tema popularne serije 'Divlje pčele'.

Neočekivani preokret stavlja ljubav na kušnju

Ipak, put do sreće za ovaj par pokazao se trnovitim. U dramatičnom preokretu koji je šokirao gledatelje, Zora je otkrila da je trudna, no dijete koje nosi nije Đordanovo. Ta je spoznaja dovela do središnjeg sukoba u seriji, stavljajući Đordana pred tešku odluku koja propituje granice ljubavi, odanosti i poimanja obitelji.

U jednom od najemotivnijih razgovora, povjerio joj se o svojim osjećajima i strahovima. "Znam da ovo mijenja sve, Katarina, ali ne mijenja ono što osjećam prema Zori. Moja ljubav je stvarna", rekao joj je, tražeći razumijevanje. Potom je iznio i svoju konačnu odluku, jasno joj dajući do znanja: "Došao sam vam reći da je neću napustiti. Uz nju sam, što god bilo."

Đordano, Divlje pčele
Đordano, Divlje pčele FOTO: RTL
Zora, Đordano, Divlje pčele
Zora, Đordano, Divlje pčele FOTO: RTL

Odluka koja prkosi svim pravilima

Nakon početnog šoka i nevjerice, Đordano je pokazao veličinu svog srca. U jednoj od posljednjih epizoda, suočen sa Zorinom teškom situacijom, donio je odluku koja je dirnula mnoge. "Spreman sam joj biti muž, a djetetu otac", izjavio je, jasno dajući do znanja da je njegova ljubav prema Zori jača od svih prepreka i društvenih normi.

Ovim potezom, lik kojeg tumači glumac Kristian Šupe, pokazao je iznimnu zrelost i predanost. Njegova namjera da prihvati Zoru i njezino dijete kao svoje unosi novu dimenziju u njihov odnos i postavlja pitanje hoće li zajedno uspjeti prebroditi sve izazove koji su pred njima. Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju daljnji razvoj događaja i hoće li Zora prihvatiti Đordanovu velikodušnu ponudu. Jedno je sigurno, drama u Vrilu doseže svoj vrhunac, a Đordano Bonačić dokazao je da je za pravu ljubav spreman na sve.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

đordano divlje pčele katarina divlje pčele zora divlje pčele divlje pčele
