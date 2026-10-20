Došli su mu poželjeti dobrodošlicu pri povratku kući, a on ih nije ni prepoznao! Težak trenutak za Ivičine prijatelje

Težak povratak Ivice Vukasa završio istjerivanjem prijatelja iz kuće
Jakov i Karmela, s ostatkom obitelji, ulažu goleme napore kako bi Ivičin dolazak kući prošao u što boljem redu. Svi su svjesni da mu nakon izlaska iz psihijatrijske ustanove treba mir, ali i velika podrška okoline. Njegovi stari prijatelji odlučili su mu stoga pokazati da u ovim trenucima nipošto nije sam. Stipan, Veljko, Brico i Zdravko organizirali su mu mali doček dobrodošlice.
Kako bi ga razveselili, donijeli su mu kolače koje je pripremila Ljube, malo domaće blitve kako bi mu olakšali prve dane. Bili su iznimno pažljivi pa tako nisu donijeli vino, ne znajući smije li ga Ivica uopće konzumirati uz propisanu terapiju lijekovima.
Umjesto osmijeha i zahvalnosti, uslijedio je potpuni šok. Ivica se pred svojim starim društvom osjećao kao stranac u vlastitoj kući. Gledajući u ljude s kojima je proveo tolike godine, potpuno pogubljeno ih je upitao tko su oni i što uopće rade u njegovom domu.
Situacija je vrlo brzo eskalirala kada im je iznervirani Ivica grubo poručio da izađu i ostave ga na miru. Nije ih prepoznao, a njegov oštar ispad potpuno je zatekao prisutne. Prijatelji su ostali u nevjerici, nesposobni shvatiti da ih čovjek kojeg su došli podržati gleda kao potpune strance i neželjene uljeze.
Pokušaj smirivanja tenzija
Obitelj je odmah morala reagirati kako bi ublažila ovu prilično bolnu scenu. Pokušali su opravdati Ivicu objašnjavajući okupljenima da je on jednostavno previše umoran od povratka i iscrpljen od silnih lijekova. Zamolili su Stipana i ostale da mu nikako ne zamjere, uvjeravajući ih da Ivica zapravo nije mislio ništa loše.
Prijatelji su se na kraju povukli, a Ivica je i dalje ostao zbunjen, pitajući se je li rekao nešto krivo. Njegovi su mu bližnji tada samo ponudili hranu nadajući se da će mu mir, san i odmor barem malo razbistriti misli.
Ovaj potresni događaj jasno pokazuje da će Ivičin put do pravog oporavka biti iznimno dug i nepredvidiv. Pred Jakovom, Karmelom i ostatkom obitelji sada je iznimno teško razdoblje prilagodbe i suočavanja s pravim stanjem njegove narušene psihe.
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