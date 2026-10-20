Došli su mu poželjeti dobrodošlicu pri povratku kući, a on ih nije ni prepoznao! Težak trenutak za Ivičine prijatelje

Jakov i Karmela, s ostatkom obitelji, ulažu goleme napore kako bi Ivičin dolazak kući prošao u što boljem redu. Svi su svjesni da mu nakon izlaska iz psihijatrijske ustanove treba mir, ali i velika podrška okoline. Njegovi stari prijatelji odlučili su mu stoga pokazati da u ovim trenucima nipošto nije sam. Stipan, Veljko, Brico i Zdravko organizirali su mu mali doček dobrodošlice.

Kako bi ga razveselili, donijeli su mu kolače koje je pripremila Ljube, malo domaće blitve kako bi mu olakšali prve dane. Bili su iznimno pažljivi pa tako nisu donijeli vino, ne znajući smije li ga Ivica uopće konzumirati uz propisanu terapiju lijekovima.

Umjesto osmijeha i zahvalnosti, uslijedio je potpuni šok. Ivica se pred svojim starim društvom osjećao kao stranac u vlastitoj kući. Gledajući u ljude s kojima je proveo tolike godine, potpuno pogubljeno ih je upitao tko su oni i što uopće rade u njegovom domu.