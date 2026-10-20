Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Došli su mu poželjeti dobrodošlicu pri povratku kući, a on ih nije ni prepoznao! Težak trenutak za Ivičine prijatelje

Povratak Ivice Vukasa iz bolnice trebao je biti miran korak prema oporavku. Ipak, umjesto toplog susreta, uslijedio je neugodan rasplet koji je njegove prijatelje ostavio bez teksta

RTL
20.10.2026 07:00

Težak povratak Ivice Vukasa završio istjerivanjem prijatelja iz kuće

Jakov i Karmela, s ostatkom obitelji, ulažu goleme napore kako bi Ivičin dolazak kući prošao u što boljem redu. Svi su svjesni da mu nakon izlaska iz psihijatrijske ustanove treba mir, ali i velika podrška okoline. Njegovi stari prijatelji odlučili su mu stoga pokazati da u ovim trenucima nipošto nije sam. Stipan, Veljko, Brico i Zdravko organizirali su mu mali doček dobrodošlice.

Kako bi ga razveselili, donijeli su mu kolače koje je pripremila Ljube, malo domaće blitve kako bi mu olakšali prve dane. Bili su iznimno pažljivi pa tako nisu donijeli vino, ne znajući smije li ga Ivica uopće konzumirati uz propisanu terapiju lijekovima.

Umjesto osmijeha i zahvalnosti, uslijedio je potpuni šok. Ivica se pred svojim starim društvom osjećao kao stranac u vlastitoj kući. Gledajući u ljude s kojima je proveo tolike godine, potpuno pogubljeno ih je upitao tko su oni i što uopće rade u njegovom domu.

Ivica, Jakov i Karmela, Divlje pčele
Ivica, Jakov i Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

Situacija je vrlo brzo eskalirala kada im je iznervirani Ivica grubo poručio da izađu i ostave ga na miru. Nije ih prepoznao, a njegov oštar ispad potpuno je zatekao prisutne. Prijatelji su ostali u nevjerici, nesposobni shvatiti da ih čovjek kojeg su došli podržati gleda kao potpune strance i neželjene uljeze.

Pokušaj smirivanja tenzija

Obitelj je odmah morala reagirati kako bi ublažila ovu prilično bolnu scenu. Pokušali su opravdati Ivicu objašnjavajući okupljenima da je on jednostavno previše umoran od povratka i iscrpljen od silnih lijekova. Zamolili su Stipana i ostale da mu nikako ne zamjere, uvjeravajući ih da Ivica zapravo nije mislio ništa loše.

Jakov i Ivica Vukas, Divlje pčele
Jakov i Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Prijatelji su se na kraju povukli, a Ivica je i dalje ostao zbunjen, pitajući se je li rekao nešto krivo. Njegovi su mu bližnji tada samo ponudili hranu nadajući se da će mu mir, san i odmor barem malo razbistriti misli.

Ovaj potresni događaj jasno pokazuje da će Ivičin put do pravog oporavka biti iznimno dug i nepredvidiv. Pred Jakovom, Karmelom i ostatkom obitelji sada je iznimno teško razdoblje prilagodbe i suočavanja s pravim stanjem njegove narušene psihe.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele ivica vukas jakov vukas karmela poljak
Divlje pčele

Milan privukao pažnju lijepe Collete! Mlada umjetnica nije skrivala koliko joj se sviđa

Pročitaj na Net.hr
Kobeova malena više nije tako mala: Pogledajte u kakvu je ljepoticu izrasla njegova kći
Sjećate li se crvenokose Ginny Weasley? Ovako danas izgleda zvijezda Harryja Pottera
Prozvali su je plus size manekenkom, našla se u žarištu rasprave, a sada izgleda drukčije
Ariana Grande oprostila se od prvog ljubimca emotivnom objavom: 'Hvala ti na ljubavi'
Tragičan odlazak poznate manekenke nedugo nakon rođenja kćeri: Povezivali je s Justinom Bieberom
Jelena Perčin o tome kako je umalo uhapšena na dan vjenčanja: 'Bilo je ljepše nego smo zamislili'
Ovo su najvruća izdanja jedne od omiljenih anđela Victoria's Secreta
Irina Shayk se pojavila gotovo skroz gola na zabavi Victoria's Secreta
Zgodna plavuša ukrala pažnju na špici: U ovom izdanju nije mogla proći nezamijećeno
Selena Gomez o lošoj navici koja joj je trajno promijenila glas: 'Nije vrijedno toga'