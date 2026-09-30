'Drago mi je da sam opet među živima': Milanov povratak iz bolnice nakratko ujedinio Vukasove

Milan Čavka na dobrom je putu oporavka. Nakon što ga je Ivica ranio iz pištolja, ostao je bez jednog oka, no nakon nekoliko dana uspješno se probudio iz kome. Cijela obitelj Vukas nadala se najboljem.

Atmosfera u kući na trenutak je postala veselijom kada je Milan prošao kroz ulazna vrata kuće. Unatoč vidljivim posljedicama ranjavanja, njegov duh ostao je nesalomljiv. Dočekan je s olakšanjem i ponekom šalom koja je trebala razbiti napetost trenutka. Uz povike kako ga "ni metak nije mogao utrti", obitelj je pokušala zaboraviti na teške dane koji su ostali iza njih.

Iako mu se u glavi još uvijek vrtjelo i oporavak je daleko od završenog, Milan je pokazao karakterističan prkos. Odbivši savjete da bi trebao izbjegavati alkohol u svom stanju, kratko je i jasno poručio da mu, ako ga već metak nije ubio, sigurno neće naškoditi ni jedna čaša vina.