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Divlje pčele

'Drago mi je da sam opet među živima': Milanov povratak iz bolnice nakratko ujedinio Vukasove

Nakon dramatične borbe za život, obitelj Vukas dočekala je trenutak koji su svi s nestrpljenjem iščekivali. Milan Vukas, koji je jedva preživio teške ozljede, konačno se vratio iz bolnice

RTL
30.09.2026 13:00

Metak ga nije uspio zaustaviti

Milan Čavka na dobrom je putu oporavka. Nakon što ga je Ivica ranio iz pištolja, ostao je bez jednog oka, no nakon nekoliko dana uspješno se probudio iz kome. Cijela obitelj Vukas nadala se najboljem.

Atmosfera u kući na trenutak je postala veselijom kada je Milan prošao kroz ulazna vrata kuće. Unatoč vidljivim posljedicama ranjavanja, njegov duh ostao je nesalomljiv. Dočekan je s olakšanjem i ponekom šalom koja je trebala razbiti napetost trenutka. Uz povike kako ga "ni metak nije mogao utrti", obitelj je pokušala zaboraviti na teške dane koji su ostali iza njih.

Iako mu se u glavi još uvijek vrtjelo i oporavak je daleko od završenog, Milan je pokazao karakterističan prkos. Odbivši savjete da bi trebao izbjegavati alkohol u svom stanju, kratko je i jasno poručio da mu, ako ga već metak nije ubio, sigurno neće naškoditi ni jedna čaša vina.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Skromna, ali dirljiva zdravica

Milan je na večeri zatražio trenutak tišine kako bi se obratio prisutnima. Podigavši čašu, priznao je da nikada nije bio vješt s riječima.

"Znam da nisam neki poeta, ali samo bih volio reći da mi je drago da sam opet među živima, među vama", izjavio je Milan drhtavim glasom. Njegova poruka nije bila samo slavlje vlastitog preživljavanja, već i poziv na zajedništvo koje je obitelji Vukas u ovom trenutku prijeko potrebno.

Izrazio je i svoju najveću želju, nadu da će uskoro svi članovi obitelji ponovno biti na okupu, mislivši na glavu obitelji - Antu Vukasa, koji je u bijegu.

Milanov oporavak samo je jedan od problema s kojima se Vukasi moraju suočiti. Iza kulisa ove naoko mirne obiteljske večere kriju se ozbiljni financijski problemi, prijeteći otkazi radnicima na kojima inzistira Nikola, te mračne tajne koje bi svakog trena mogle isplivati na površinu.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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