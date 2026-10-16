Drama u Bellavisti! Filip zahtijevao da vidi Zoru, a onda je Neno izgubio strpljenje

Bogataš Filip ponovno je navratio u Bellavistu s jednim jasnim ciljem, a to je pronalazak Lole. Očito ignorirajući činjenicu da nije dostupna i da ga Zora ne želi vidjeti, prilično je bahato zahtijevao da mu je odmah dovedu. Osoblje mu je smireno pokušalo objasniti da pjevačica ima slobodnu večer, no on je to glatko odbio vičući: "Dovedite mi Lolu, Zoru."
Tada se umiješao Neno, jasno mu dajući do znanja da od tog susreta neće biti ništa i da pjevačica nije tu. Nakon kratke prepirke u kojoj je Filip prijetio jednim pozivom zagrebačkoj miliciji, Neno mu je hladnokrvno odbrusio: "Ovo ti je zadnja prilika da izađeš na vlastitim nogama." Filip je na kraju izbačen, a Zora je ostala pošteđena njegovih nasrtaja.
Pomirenje i lažna obećanja
Dok se Filip sramotio u klubu, Zora, koja sada vjeruje da ju je on samo prevario i iskoristio, ponovno je pronašla utjehu u Marinu. Očita je njezina golema želja da se posveti pjevanju i izgradi pravu glazbenu karijeru, a Marino joj je obećao upravo to kroz suradnju kod Škare.
Ipak, iza njezinih leđa odvija se potpuno drugačija priča. "Ajme Marino, ne mogu vjerovati da mi se san o glazbi ostvaruje", izjavila je Zora, potpuno nesvjesna da joj partner laže jer je Škare zapravo uopće ne želi vidjeti.
Njihovi trenutačni pokušaji stvaranja zajedničkih pjesama uz gitaru zasad su samo maska koja skriva prave motive i štiti je od bolne stvarnosti. Koliko će dugo Zora živjeti u zabludi i kada će saznati istinu o Marinu, pokazat će vrijeme.
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