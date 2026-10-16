Drama u Bellavisti! Filip zahtijevao da vidi Zoru, a onda je Neno izgubio strpljenje

Bogataš Filip ponovno je navratio u Bellavistu s jednim jasnim ciljem, a to je pronalazak Lole. Očito ignorirajući činjenicu da nije dostupna i da ga Zora ne želi vidjeti, prilično je bahato zahtijevao da mu je odmah dovedu. Osoblje mu je smireno pokušalo objasniti da pjevačica ima slobodnu večer, no on je to glatko odbio vičući: "Dovedite mi Lolu, Zoru."

Tada se umiješao Neno, jasno mu dajući do znanja da od tog susreta neće biti ništa i da pjevačica nije tu. Nakon kratke prepirke u kojoj je Filip prijetio jednim pozivom zagrebačkoj miliciji, Neno mu je hladnokrvno odbrusio: "Ovo ti je zadnja prilika da izađeš na vlastitim nogama." Filip je na kraju izbačen, a Zora je ostala pošteđena njegovih nasrtaja.