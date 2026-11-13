Drama u 'Divljim pčelama': Marino u naletu bijesa otkrio šokantnu tajnu, Marko ostao bez riječi!

Marko donosi Zori vijest o Katinom pomilovanju i povratku u rodnu kuću u Vrilu. Njegov pokušaj da je nagovori na povratak kući završava žestokim sukobom s Marinom koji na vidjelo iznosi dugo skrivanu tajnu.

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Povratak u Vrilo

Nakon što Kata izlazi iz zatvora zahvaljujući predsjedničkom pomilovanju i vraća se u svoju rodnu kuću u Vrilu, Marko odlučuje tu vijest podijeliti sa Zorom. Donosi joj novine kako bi joj pokazao da je Kata slobodna te je pokušava nagovoriti da pođe s njim i ostavi svoj dotadašnji život. "Ajmo kući Zore" govori joj Marko, ne sluteći kakvu će burnu reakciju izazvati njegov poziv na povratak. "Ovo je njena kuća", uzvraća Marino.

Marinov napad

Markov dolazak i prijedlog izazivaju bijes kod Marina, koji ga odmah napada. Marino ne može vjerovati da bi se Zora uopće željela vratiti onima koji su joj, prema njegovim riječima, nanijeli toliko boli. "Uništili su ti život. Zora, ti bi im se vratila," viče Marino u naletu bijesa, jasno dajući do znanja da se protivi njezinu povratku u selo i obitelji Runje.

icon-expand icon-close icon-close Marino, Marko i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Tajna o djetetu

Sukob kulminira kada Marino iznese najtežu optužbu, šokiravši Marka koji do tog trenutka nije znao cijelu istinu. Marino mu u lice baca optužbu da je njegova obitelj Zori nanijela nezamislivu nepravdu i skrivila najveću tragediju u njezinu životu. "Ovaj čoban i njegova familija su ti uništili život. Dijete su ti uzeli," odbrusio je Marino pred potpuno zbunjenim Markom. Marko, ne shvaćajući uopće o čemu je riječ, ostaje u potpunoj nevjerici. "Čekaj, ne razumijem kakvo dijete, kakvog sina," upitao je u šoku, dok napetost dostiže vrhunac.

icon-expand Marino, Marko i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL