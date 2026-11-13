Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Drama u 'Divljim pčelama': Marino u naletu bijesa otkrio šokantnu tajnu, Marko ostao bez riječi!

Marko donosi Zori vijest o Katinom pomilovanju i povratku u rodnu kuću u Vrilu. Njegov pokušaj da je nagovori na povratak kući završava žestokim sukobom s Marinom koji na vidjelo iznosi dugo skrivanu tajnu.

RTL.hr
13.11.2026 20:45

Povratak u Vrilo

Nakon što Kata izlazi iz zatvora zahvaljujući predsjedničkom pomilovanju i vraća se u svoju rodnu kuću u Vrilu, Marko odlučuje tu vijest podijeliti sa Zorom. Donosi joj novine kako bi joj pokazao da je Kata slobodna te je pokušava nagovoriti da pođe s njim i ostavi svoj dotadašnji život.

"Ajmo kući Zore" govori joj Marko, ne sluteći kakvu će burnu reakciju izazvati njegov poziv na povratak.

"Ovo je njena kuća", uzvraća Marino. 

Marinov napad

Markov dolazak i prijedlog izazivaju bijes kod Marina, koji ga odmah napada. Marino ne može vjerovati da bi se Zora uopće željela vratiti onima koji su joj, prema njegovim riječima, nanijeli toliko boli.

"Uništili su ti život. Zora, ti bi im se vratila," viče Marino u naletu bijesa, jasno dajući do znanja da se protivi njezinu povratku u selo i obitelji Runje.

Marino, Marko i Zora, Divlje pčele
Marino, Marko i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Tajna o djetetu

Sukob kulminira kada Marino iznese najtežu optužbu, šokiravši Marka koji do tog trenutka nije znao cijelu istinu. Marino mu u lice baca optužbu da je njegova obitelj Zori nanijela nezamislivu nepravdu i skrivila najveću tragediju u njezinu životu.

"Ovaj čoban i njegova familija su ti uništili život. Dijete su ti uzeli," odbrusio je Marino pred potpuno zbunjenim Markom.

Marko, ne shvaćajući uopće o čemu je riječ, ostaje u potpunoj nevjerici. "Čekaj, ne razumijem kakvo dijete, kakvog sina," upitao je u šoku, dok napetost dostiže vrhunac.

Marino, Marko i Zora, Divlje pčele
Marino, Marko i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li Zora napokon skupiti hrabrost i Marku otkriti cijelu istinu o djetetu ili će tajna koja je toliko dugo bila skrivena i dalje stajati između njih?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele zora runje marko vukas
Divlje pčele

Katarina se vratila u Vrilo!

Moglo bi te zanimati

Obitelj Vukas saznala da je Katarina slobodna

Kate priznaje Jakovu: 'Ne znam imam li ti više što za dati'

Marko stigao u Zagreb odlučan u namjeri da vrati Zoru u Vrilo

Katarina Runje je pomilovana, ide na slobodu!

Neven Barišić ponovno iznenadio Terezu buketom, Ante i Mirjana ne skrivaju nezadovoljstvo

Ivici se i dalje priviđa Joso, Rajka spremna pronaći stručnu pomoć

Luce pročitala Johnnyja i Cvitu, njihovo ponašanje otkrilo više nego što su htjeli

Pročitaj na Net.hr
Marko Kutlić pokazao novu tetovažu posvećenu Kristianu Josipu Perišu: 'Ako možeš, moraš'
Luciano Plazibat nominiran za Elle Style Awards 2026 u kategoriji zvijezde društvenih mreža
Željkica otkrila na što će potrošiti nagradu: 'S djecom ću otići na putovanje'
Marco Cuccurin: 'I moja majka je bila u Klinici Sveti Ivan. Nikada im neću oprostiti'
Avril Lavigne u tajnosti rodila prvo dijete: Nitko ne zna tko joj je partner ni kako izgleda
'Gospodin Savršeni' Karlo Godec završio u bolnici pa priznao: 'Razbolio sam se od stresa'
Hrvatskoj zabio gol, a njoj slomio srce: Ovu zanosnu ljepoticu ljubio je junak Engleske
Russell Brand mogao bi biti premješten u zloglasni zatvor poznat kao 'Monster Mansion'
Omiljena obitelj iz 'Malcolma u sredini': Evo kako danas izgledaju i što rade omiljeni glumci
Dukagjin Lipa otkrio u kakvom je odnosu s kćeri Duom: 'Vrlo smo bliski i odlično se razumijemo'