Drama u Ženevi! Milan zbog fotografiranja izgubio kontrolu i razbio fotoaparat

Rajka i Collete odlučile su provesti poslijepodne zajedno, uživajući u razgovoru i planiranju nadolazeće zabave. Sve je upućivalo na miran dan u Ženevi. Collete je bila posebno dobro raspoložena te je sa sobom ponijela fotoaparat kako bi zabilježila lijepe trenutke. Osim toga, ona je umjetnica koja se bavi fotografijom i u profesionalnom smislu.
Dok su raspravljale o umjetnosti i prijateljima, u prostoriju je ušao Milan. Iako su ga pokušale uključiti u razgovor, on je od samog početka pokazivao nezainteresiranost i nervozu.
"Radimo zabavu, samo prijatelji, glazbenici, umjetnici, divni ljudi", nabrajala je Collete, no Milan nije osoba od glamuroznih zabava u velikom gradu. Ipak, Rajka je inzistirala jer je htjela upoznati prijatelje sa svojim sinom.
Neželjeni trenutak za pamćenje
Atmosfera se naglo promijenila kada je Collete spontano podigla fotoaparat želeći uslikati Milana. Uvjerena da će to biti simpatična uspomena, nasmiješila se i okinula fotografiju. No, Milanova reakcija bila je sve samo ne pozitivna.
"Rekao sam da me ne slika", ljutito je odbrusio Milan, vidno izbačen iz takta. Njegov nagli ispad šokirao je Rajku i Collete, a situacija je u sekundi eskalirala.
Bijes i uništeni aparat
U naletu bijesa, Milan je potpuno izgubio kontrolu te je grubo reagirao i razbio Colletin fotoaparat. Njegovo ponašanje izazvalo je oštru osudu majke Rajke: "Pa se zato moraš ponašati kao divljak. Šta ti je?", poručila mu je Rajka, pokušavajući smiriti tenzije.
Shvativši što je učinio, Milan je nespretno pokušao popraviti štetu. "Sutra ću ti kupit novi", promrmljao je kratko, no Collete je već bila previše razočarana. "Nema potrebe. Odnijeti ću ovaj na servis", hladno mu je odgovorila, odbijajući njegovu ispriku.
Hoće li mu Collete oprostiti ovaj ispad i kako će se dalje razvijati odnosi u Švicarskoj, ostaje za vidjeti.
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