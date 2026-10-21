Drama u Ženevi! Milan zbog fotografiranja izgubio kontrolu i razbio fotoaparat

Rajka i Collete odlučile su provesti poslijepodne zajedno, uživajući u razgovoru i planiranju nadolazeće zabave. Sve je upućivalo na miran dan u Ženevi. Collete je bila posebno dobro raspoložena te je sa sobom ponijela fotoaparat kako bi zabilježila lijepe trenutke. Osim toga, ona je umjetnica koja se bavi fotografijom i u profesionalnom smislu.

Dok su raspravljale o umjetnosti i prijateljima, u prostoriju je ušao Milan. Iako su ga pokušale uključiti u razgovor, on je od samog početka pokazivao nezainteresiranost i nervozu.

"Radimo zabavu, samo prijatelji, glazbenici, umjetnici, divni ljudi", nabrajala je Collete, no Milan nije osoba od glamuroznih zabava u velikom gradu. Ipak, Rajka je inzistirala jer je htjela upoznati prijatelje sa svojim sinom.