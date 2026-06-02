Drži li im priča vodu? Vukasovi se polako petljaju u vlastitu mrežu laži

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Prva je na red došla Mirjana Vukas, koja je priznala da je, bez znanja supruga, angažirala privatnog istražitelja Tomu Domazeta. Prikazala je to kao majčinski instinkt i potrebu da sazna istinu o smrti sina Petra, navodeći kako je Domazeta angažirala "po preporuci prijatelja da bude privatni istražitelj ka osoba od povjerenja i diskrecije".

Mirjanina tajna istraga i Antino 'neznanje'

Njen suprug Ante, s druge strane, tvrdi da o tome ništa nije znao. "U to vrijeme nisam znao da je Mirjana ga dovela u Vrilo da istražuje smrt moga sina", izjavio je tužitelju, dodajući kako on, za razliku od supruge, nikada nije vjerovao da je Kata Runje kriva za ubojstvo. Ta temeljna nesuglasnost u njihovim iskazima otvara pitanje je li moguće da glava obitelji nije znao za privatnog istražitelja koji mjesecima boravi u njihovom malom mjestu ili je njegovo neznanje samo dio unaprijed dogovorene taktike.

icon-expand Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Marko Vukas: Od 'malog udarca' do mraka na oči

Posebno je zanimljiv bio iskaz Marka Vukasa, Petrova brata, o fizičkom sukobu s bratićem Josipom neposredno nakon Petrove smrti. Marko je incident pokušao umanjiti, opisujući ga kao beznačajan. "Je, malo sam ga bubnuo. Ništa strašno", rekao je. Ipak, u nastavku iskaza priznaje kako je bio izvan sebe od bijesa jer je Josip navodno bio sretan zbog Petrove smrti, zbog čega mu je "pao mrak na oči". Ta dvosmislenost, gdje se ozbiljan napad pokušava prikazati kao "mali udarac", ukazuje na Markovu prikrivenu agresivnost i postavlja pitanje je li taj sukob bio mnogo ozbiljniji nego što on to želi prikazati. Tvrdnja da nikad nije sumnjao da je Josip sposoban za ubojstvo također zvuči kao pokušaj distanciranja od događaja koji su uslijedili.

icon-expand Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

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