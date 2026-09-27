Duh pokojnog Jose pojavio se u Ivičinom očaju: 'Fališ mi, ne morem više'

Zatvoren u ćeliji, pritisnut grižnjom savjesti i osjećajem potpunog neuspjeha, Ivica doživljava emotivni slom te počinje halucinirati, vodeći razgovor s duhom svog pokojnog sina Jose

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Očaj i beznađe iza rešetaka

Zatvorski dani uzimaju svoj danak na Ivici, čiji je um zamagljen tugom i žaljenjem. Gubitak sina i osjećaj da nije uspio osvetiti njegovu smrt ili ispraviti nepravdu doveli su ga do ruba izdržljivosti. Osim toga, upucao je Milana Čavku, a smrtno je stradala i njegova snaha Teodora. U razgovoru koji odjekuje hladnim zatvorskim zidovima, Ivica se obraća svom sinu priznajući svoj veliki poraz. "Propustio sam zadnju priliku da ispravim nepravdu", govori Ivica, potpuno shrvan osjećajem da je iznevjerio vlastito dijete.Težina situacije kulminira njegovim jecajima i priznanjem da jednostavno više nema snage za život. "Fališ mi sine", izgovara slomljeni otac, dodajući teškim glasom: "Ne moren više, sine. Ne moren."

Duh sina kao jedina utjeha

Unatoč mračnim mislima, Ivici se u mislima ukazuje Joso, donoseći mu prijeko potrebnu utjehu. Duh pokojnog sina ne osuđuje oca zbog njegovih neuspjeha, već ga pokušava umiriti i dati mu snagu da nastavi dalje.

icon-expand icon-close icon-close Ivica Vukas i Joso FOTO: RTL