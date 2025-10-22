Dvije Lidije imaju glavne uloge u seriji 'Divlje pčele', a tijekom snimanju postale su poput sestara: 'Za naš odnos nemam riječi'

Crnogorska glumica Lidija Kordić i domaća glumica Lidija Penić-Grgaš u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' koja uskoro kreće s emitiranjem utjelovile su sestre. Uz njih je još i Ana Marija Veselčić, kao najstarija sestra Katarina, a njih tri čine nevjerojatan trio. O ulozi Zore i Cvite, Lidije su govorile za RTL.hr.
Kako ste na prvu doživjele lik Zore i Cvite u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'?
Lidija Kordić: Na prvu mi je bilo da sam odmah sebe vidjela u toj ulozi. Jako smo slične pa sam je ja tako i gradila.
Lidija Penić-Grgaš: Podsjetila me na moje kume jer su one krojačice. I prvo sam ih vidjela kao moje kume u mladosti.
Kako je tebi biti okružena domaćom ekipom i publikom? Je li ti ovo prvo takvo snimanje u Hrvatskoj?
Lidija Kordić: Ovo mi je prvo snimanje uopće u Hrvatskoj. Lijepo mi je, ali nisam se naviknula još. Sviđa mi se, stvarno je lijepa atmosfera i vidim da ljudi već sada prihvaćaju sve što radimo. Tako da se nadam da će ostati tako fino.
Kako biste opisali dinamiku sestara na setu i možda izvan njega?
Obje u glas: E za to nemam riječi. Sve smo pokazale da se volimo.
Kako vam je bilo snimati u Sinju i okolici?
Lidija Penić-Grgaš: Predivno. Osjećaj je bio kao da smo došli na maturalac. Stvarno je bilo predivno i ljudi su bili predobri. Hrana je odlična, životinje oko nas su bile genijalne. Krajolik kao i sve je predivno, ali stvarno su nas predivno primili.
Lidija Kordić: Jako su gostoljubivi. Jako nam se svidjelo i jedva čekamo doći opet.
Zašto ljudi trebaju gledati novu seriju?
Lidija Kordić: Čini mi se da je dosta drugačija od svega što smo dosad gledali i smještena je u taj period koji nismo odavno vidjeli u projektima. I kostimi i scenografija, tajnaš grad Vrilo i sve to izgleda stvarno zanimljivo i na prvu će se gledateljima zaista svidjeti. A s druge strane imamo temu koja je jako značajna. Da je obitelj na prvom mjestu i borba za ravnopravnost i protiv patrijarhata u nekim trenucima tako da vjerujem da će svatko moći naći nešto što mu odgovara jer ima baš raznih tema i likova i zanimljivo je.
Lidija Penić-Grgaš: Od početka do kraja sve je realistično - od seta, kostima, glume, načina snimanja tako da mislim da će se svatko moći prepoznati u ovom, a to je i poanta umjetnosti, zar ne?
'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!