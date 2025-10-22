Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Dvije Lidije imaju glavne uloge u seriji 'Divlje pčele', a tijekom snimanju postale su poput sestara: 'Za naš odnos nemam riječi'

Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš utjelovile su sestre u seriji 'Divlje pčele'

RTL.hr
22.10.2025 17:00

Crnogorska glumica Lidija Kordić i domaća glumica Lidija Penić-Grgaš u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' koja uskoro kreće s emitiranjem utjelovile su sestre. Uz njih je još i Ana Marija Veselčić, kao najstarija sestra Katarina, a njih tri čine nevjerojatan trio. O ulozi Zore i Cvite, Lidije su govorile za RTL.hr. 

Kako ste na prvu doživjele lik Zore i Cvite u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'?

Lidija Kordić: Na prvu mi je bilo da sam odmah sebe vidjela u toj ulozi. Jako smo slične pa sam je ja tako i gradila.

Lidija Penić-Grgaš: Podsjetila me na moje kume jer su one krojačice. I prvo sam ih vidjela kao moje kume u mladosti. 

Kako je tebi biti okružena domaćom ekipom i publikom? Je li ti ovo prvo takvo snimanje u Hrvatskoj?

Lidija Kordić: Ovo mi je prvo snimanje uopće u Hrvatskoj. Lijepo mi je, ali nisam se naviknula još. Sviđa mi se, stvarno je lijepa atmosfera i vidim da ljudi već sada prihvaćaju sve što radimo. Tako da se nadam da će ostati tako fino.

Kako biste opisali dinamiku sestara na setu i možda izvan njega?

Obje u glas: E za to nemam riječi. Sve smo pokazale da se volimo.

Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš, Divlje pčele
Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš, Divlje pčele FOTO: RTL

Kako vam je bilo snimati u Sinju i okolici?

Lidija Penić-Grgaš: Predivno. Osjećaj je bio kao da smo došli na maturalac. Stvarno je bilo predivno i ljudi su bili predobri. Hrana je odlična, životinje oko nas su bile genijalne. Krajolik kao i sve je predivno, ali stvarno su nas predivno primili.

Lidija Kordić: Jako su gostoljubivi. Jako nam se svidjelo i jedva čekamo doći opet.

Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš, Lidija Kordić, Divlje pčele
Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš, Lidija Kordić, Divlje pčele FOTO: RTL

Zašto ljudi trebaju gledati novu seriju?

Lidija Kordić: Čini mi se da je dosta drugačija od svega što smo dosad gledali i smještena je u taj period koji nismo odavno vidjeli u projektima. I kostimi i scenografija, tajnaš grad Vrilo i sve to izgleda stvarno zanimljivo i na prvu će se gledateljima zaista svidjeti.  A s druge strane imamo temu koja je jako značajna. Da je obitelj na prvom mjestu i borba za ravnopravnost i protiv patrijarhata u nekim trenucima tako da vjerujem da će svatko moći naći nešto što mu odgovara jer ima baš raznih tema i likova i zanimljivo je. 

Lidija Penić-Grgaš: Od početka do kraja sve je realistično - od seta, kostima, glume, načina snimanja tako da mislim da će se svatko moći prepoznati u ovom, a to je i poanta umjetnosti, zar ne?

'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo!

lidija penić-grgaš lidija kordić divlje pčele
Divlje pčele

Arija Rizvić kakvu još niste vidjeli: 'Za svog muža učinit ću sve!'

Moglo bi te zanimati

Roditelji i sestra Luke Modrića bili na predstavi Arije Rizvić u Zadru: 'Bilo je jako emotivno i velika mi je čast'

Arija Rizvić o novoj ulozi u seriji 'Divlje pčele': 'Baš sam sretna što imam priliku igrati jedan malo drugačiji lik, jednu tradicionalnu ženu'

Obožavaju ga otkako se pojavio na ekranima, tepaju mu da je hrvatski Pedro Pascal, a on o svojim ulogama otkriva: 'Zgodan, a nezgodan'

Glavna glumica serije 'Divlje pčele' o liku, setu i priči koja će sve dotaknuti: 'Kao Katarina sam - rogata kada me se krene bosti'

Bili smo na pretpremijeri serije 'Divlje pčele'! 'Ova priča te vraća na to da je obitelj najbitnija'

Glumačka postava 'Divljih pčela' zasjala u Sinju! Pogledajte fotografije s pretpremijere nove i uzbudljive serije