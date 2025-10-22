Dvije Lidije imaju glavne uloge u seriji 'Divlje pčele', a tijekom snimanju postale su poput sestara: 'Za naš odnos nemam riječi'

icon-close

Crnogorska glumica Lidija Kordić i domaća glumica Lidija Penić-Grgaš u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' koja uskoro kreće s emitiranjem utjelovile su sestre. Uz njih je još i Ana Marija Veselčić, kao najstarija sestra Katarina, a njih tri čine nevjerojatan trio. O ulozi Zore i Cvite, Lidije su govorile za RTL.hr.

Kako ste na prvu doživjele lik Zore i Cvite u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'?

Lidija Kordić: Na prvu mi je bilo da sam odmah sebe vidjela u toj ulozi. Jako smo slične pa sam je ja tako i gradila. Lidija Penić-Grgaš: Podsjetila me na moje kume jer su one krojačice. I prvo sam ih vidjela kao moje kume u mladosti.

Kako je tebi biti okružena domaćom ekipom i publikom? Je li ti ovo prvo takvo snimanje u Hrvatskoj?

Lidija Kordić: Ovo mi je prvo snimanje uopće u Hrvatskoj. Lijepo mi je, ali nisam se naviknula još. Sviđa mi se, stvarno je lijepa atmosfera i vidim da ljudi već sada prihvaćaju sve što radimo. Tako da se nadam da će ostati tako fino.

Kako biste opisali dinamiku sestara na setu i možda izvan njega?

Obje u glas: E za to nemam riječi. Sve smo pokazale da se volimo.

icon-expand Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš, Divlje pčele FOTO: RTL

Kako vam je bilo snimati u Sinju i okolici?

Lidija Penić-Grgaš: Predivno. Osjećaj je bio kao da smo došli na maturalac. Stvarno je bilo predivno i ljudi su bili predobri. Hrana je odlična, životinje oko nas su bile genijalne. Krajolik kao i sve je predivno, ali stvarno su nas predivno primili. Lidija Kordić: Jako su gostoljubivi. Jako nam se svidjelo i jedva čekamo doći opet.

icon-expand Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš, Lidija Kordić, Divlje pčele FOTO: RTL

Zašto ljudi trebaju gledati novu seriju?