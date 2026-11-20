Jakov i Nikola se raspravljaju o zadrugarima, rođaci se počinju svađati. Stipan pokušava smiriti situaciju, no rješenja zasad nema - Jakov govori Nikoli da je sve sličniji svome ocu.

Cvita i Džoni se ljube, on je nagovara da ostavi Nikolu. Iako mu to ne polazi za rukom, uživa u nježnostima s Cvitom.

Tereza i Neven traže blagoslov od obitelji Vukas. Mirjana i Ante ne podržavaju previše buduće mladence, a od Rajke dobivaju svoj blagoslov.

Kata je u Zagrebu i traži svoju sestru, doznaje polako istinu o svemu. Marino želi pobjeći i moli Zoru da odlazi s njim. Lili je uzrujana i zove Nenu, a Marino potom bježi.

Krneta dolazi u Vrilo kao načelnik policije, a Anđelko i Sikirica suočavaju se s novim vodstvom.

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i na platformi Voyo.