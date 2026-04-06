Ekipa 'Divljih pčela' urnebesnim videom čestitala Uskrs: 'Legende, najbolji ste'

Glumica Lidija Penić-Grgaš , koju je publika zavoljela kao Cvitu Runje u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' , podijelila je na svom Instagramu nesvakidašnju uskrsnu čestitku. Umjesto mirne obiteljske fotografije, ona i njezini kolege sa seta obožavatelje su počastili videom prepunim smijeha, kaosa i prijateljske energije, pokazavši da je atmosfera iza kamera jednako dinamična kao i radnja koja gledatelje drži prikovanima za ekrane.

U kratkom, ali energičnom videu, snimljenom u opuštenoj atmosferi dnevnog boravka, glumačka ekipa izvodi popularni izazov s poziranjem. Uz zvukove elektroničke glazbe, glumci se uigrano i brzo izmjenjuju u nizu komičnih grupnih poza. Uz snimku je Lidija kratko napisala: "Sretan Uskrs od nas!"

Reakcije obožavatelja u komentarima bile su ispunjene oduševljenjem. Poruke poput "Legende", "Najbolji ste" i "Super ste" nizale su se ispod objave, a mnogi su istaknuli upravo tu pozitivnu energiju kao jedan od razloga zašto vole seriju.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.