Divlje pčele

Ekipa 'Divljih pčela' zna kako iskoristiti sunčani dan! Set su preselili na otvoreno

Dok na malim ekranima gledamo napete scene, suze i teške odluke, iza kulisa 'Divljih pčela' vlada potpuno drugačija atmosfera. Glumačka ekipa podijelila je niz fotografija sa snimanja na otvorenom i pokazala koliko je zapravo vedro, toplo i razigrano na setu

RTL.hr
24.02.2026 10:01

Na suncem okupanim poljima, uz zlatni zalazak i široke horizonte, vidimo kako nastaju kadrovi serije 'Divlje pčele' koji kasnije oduzimaju dah. 

Sestre Runje u sasvim drugačijem izdanju

Posebnu pažnju privukle su fotografije sestara Runje - Lidija Penić Grgaš, Lidija Kordić i Ana Marija Veselčić. Umjesto dramatičnih pogleda i napetih dijaloga, ovdje ih vidimo nasmijane, zagrljene i vidno raspoložene. Energija između njih djeluje jednako snažno izvan seta kao i pred kamerama.

Jedan kadar prikazuje ih kako koračaju zajedno, s kaputima prebačenima preko ruke i osmijehom koji govori više od riječi. Ako je suditi po tim prizorima, kemija koja se osjeti u seriji nije nimalo slučajna.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: Instagram

Školske scene i muška ekipa

U drugom dijelu objava zavirili smo i u školsku atmosferu gdje se našao Luka Šegota. Fotografije iz učionice, s kredom ispisanom pločom i dramatičnim svjetlom kroz prozor, djeluju filmski. No iza ozbiljnih izraza krije se ekipa koja se, kako se čini, odlično zabavlja između kadrova.

Uz to, jedan selfie s terena i 'palac gore' otkrivaju da unatoč dugim danima snimanja, raspoloženje ne pada.

Lidija Kordić, Luka Šegota, Divlje pčele
Lidija Kordić, Luka Šegota, Divlje pčele FOTO: Instagram

Iza drame stoji prijateljstvo

Ove fotografije podsjećaju koliko je serija timski posao. Dok likovi prolaze kroz ljubavne trokute, izdaje i obiteljske lomove, iza kamera stoji povezana i vedra ekipa koja zajedno gradi svijet Vrila.

Sunčan dan, polje kao kulisa i smijeh između scena, 'Divlje pčele' možda donose dramu na ekran, ali iza nje očito vlada prava mala obiteljska atmosfera. 

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Lidijom Penić-Grgaš i Lidijom Kordić

