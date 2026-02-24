Ekipa 'Divljih pčela' zna kako iskoristiti sunčani dan! Set su preselili na otvoreno

Na suncem okupanim poljima, uz zlatni zalazak i široke horizonte, vidimo kako nastaju kadrovi serije 'Divlje pčele' koji kasnije oduzimaju dah.
Sestre Runje u sasvim drugačijem izdanju
Posebnu pažnju privukle su fotografije sestara Runje - Lidija Penić Grgaš, Lidija Kordić i Ana Marija Veselčić. Umjesto dramatičnih pogleda i napetih dijaloga, ovdje ih vidimo nasmijane, zagrljene i vidno raspoložene. Energija između njih djeluje jednako snažno izvan seta kao i pred kamerama.
Jedan kadar prikazuje ih kako koračaju zajedno, s kaputima prebačenima preko ruke i osmijehom koji govori više od riječi. Ako je suditi po tim prizorima, kemija koja se osjeti u seriji nije nimalo slučajna.
Školske scene i muška ekipa
U drugom dijelu objava zavirili smo i u školsku atmosferu gdje se našao Luka Šegota. Fotografije iz učionice, s kredom ispisanom pločom i dramatičnim svjetlom kroz prozor, djeluju filmski. No iza ozbiljnih izraza krije se ekipa koja se, kako se čini, odlično zabavlja između kadrova.
Uz to, jedan selfie s terena i 'palac gore' otkrivaju da unatoč dugim danima snimanja, raspoloženje ne pada.
Iza drame stoji prijateljstvo
Ove fotografije podsjećaju koliko je serija timski posao. Dok likovi prolaze kroz ljubavne trokute, izdaje i obiteljske lomove, iza kamera stoji povezana i vedra ekipa koja zajedno gradi svijet Vrila.
Sunčan dan, polje kao kulisa i smijeh između scena, 'Divlje pčele' možda donose dramu na ekran, ali iza nje očito vlada prava mala obiteljska atmosfera.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.