Ekipa 'Divljih pčela' zna kako iskoristiti sunčani dan! Set su preselili na otvoreno

Na suncem okupanim poljima, uz zlatni zalazak i široke horizonte, vidimo kako nastaju kadrovi serije 'Divlje pčele' koji kasnije oduzimaju dah.

Posebnu pažnju privukle su fotografije sestara Runje - Lidija Penić Grgaš, Lidija Kordić i Ana Marija Veselčić. Umjesto dramatičnih pogleda i napetih dijaloga, ovdje ih vidimo nasmijane, zagrljene i vidno raspoložene. Energija između njih djeluje jednako snažno izvan seta kao i pred kamerama.

Jedan kadar prikazuje ih kako koračaju zajedno, s kaputima prebačenima preko ruke i osmijehom koji govori više od riječi. Ako je suditi po tim prizorima, kemija koja se osjeti u seriji nije nimalo slučajna.