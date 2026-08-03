Elegancija na talijanski način: Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' novim ljetnim izdanjem ponovno oduševila sve

Sanja Vejnović redovito oduševljava obožavatelje svojim prirodnim sjajem i besprijekornim stilom, no najnoviji prizori s talijanske obale nadmašili su sva očekivanja - naša poznata glumica izgleda poput prave svjetske ljepotice.

Sanja je posjetila slikoviti Polignano a Mare, gdje je pozirala uz tradicijske plave brodice usidrene uz obalu. Za šetnju morskim prilazom odabrala je lepršavu smaragdno-zelenu haljinu-košulju, tamne sunčane naočale i elegantni slamnati šešir s crnom trakom koji je držala u ruci.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Njezina talijanska avantura nastavila se kroz najpoznatije atrakcije Puglije. Sanja se javila i iz Alberobella, gradića poznatog po jedinstvenim kamenim kućicama (trulli), gdje je pozirala u atraktivnom kombinezonu s uzorkom, te iz Ostunija, takozvanog "Bijelog grada", čijim je kamenim uličicama prošetala u chic crno-bijeloj lanenoj kombinaciji.

No, osim prekrasnih kulisa i Sanjinog besprijekornog izgleda, svima je za oko zapeo i njezin vjerni suputnik na ovom putovanju - prelijepi dalmatiner koji je na crvenom povodcu pratio glumicu u svakom koraku i dodao dodatnu dozu šarma svakoj fotografiji.