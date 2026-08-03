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Divlje pčele

Elegancija na talijanski način: Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' novim ljetnim izdanjem ponovno oduševila sve

Glumica Sanja Vejnović spakirala je kofere i otputovala na odmor iz snova, a kao svoju ljetnu destinaciju odabrala je čarobnu talijansku pokrajinu Apuliju

RTL.hr
03.08.2026 09:00

Sanja Vejnović redovito oduševljava obožavatelje svojim prirodnim sjajem i besprijekornim stilom, no najnoviji prizori s talijanske obale nadmašili su sva očekivanja - naša poznata glumica izgleda poput prave svjetske ljepotice.

Talijanska romansa u gradu Polignano a Mare

Sanja je posjetila slikoviti Polignano a Mare, gdje je pozirala uz tradicijske plave brodice usidrene uz obalu. Za šetnju morskim prilazom odabrala je lepršavu smaragdno-zelenu haljinu-košulju, tamne sunčane naočale i elegantni slamnati šešir s crnom trakom koji je držala u ruci.

Uz pjesmu "Nel blu dipinto di blu" bezvremenskog Domenica Modugna i kratak opis.

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Čarolija Alberobella i bijele ulice Ostunija

Njezina talijanska avantura nastavila se kroz najpoznatije atrakcije Puglije. Sanja se javila i iz Alberobella, gradića poznatog po jedinstvenim kamenim kućicama (trulli), gdje je pozirala u atraktivnom kombinezonu s uzorkom, te iz Ostunija, takozvanog "Bijelog grada", čijim je kamenim uličicama prošetala u chic crno-bijeloj lanenoj kombinaciji.

No, osim prekrasnih kulisa i Sanjinog besprijekornog izgleda, svima je za oko zapeo i njezin vjerni suputnik na ovom putovanju - prelijepi dalmatiner koji je na crvenom povodcu pratio glumicu u svakom koraku i dodao dodatnu dozu šarma svakoj fotografiji.

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Pohvale ne prestaju pristizati

Pratitelji na Instagramu ponovno su je zasuli brojnim komplimentima, hvaleći njezinu bezvremensku ljepotu, profinjen modni ukus i sposobnost da iznova očara gdje god se pojavi.

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