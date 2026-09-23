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Divlje pčele

Emotivan oproštaj Katarine i Jakova: 'Čekat ću te. Ni zatvor, ni ništa drugo neće stati između nas'

Nakon izricanja presude koja je šokirala sve prisutne, uslijedio je još jedan dirljiv i srceparajuć rastanak Katarine Runje i Jakova Vukasa prije njezina odlaska iza rešetaka

RTL
23.09.2026 15:00

Doživotna kazna

Sudbina Katarine Runje napokon je zapečaćena. Sudac ju je proglasio krivom za ubojstvo Petra Vukasa počinjeno s predumišljajem, a kazna koja joj je izrečena sledila je krv u žilama prisutnih - doživotni zatvor. Obitelj Vukas reagirala je burno, obuzeta gnjevom i bolom, smatrajući da je doživotni zatvor nedovoljna kazna za oduzeti život te su otvoreno priželjkivali smrtnu kaznu.

No, usred te teške atmosfere, međusobnih optužbi i planiranja daljnjih pravnih bitaka, ljubav je potpuno zasjenila pravnu i obiteljsku dramu.

Ljubav jača od okova i rešetaka

Trenutak prije nego što su stražari zauvijek odveli Katarinu iz sudnice, njezin oproštaj s Jakovom Vukasom postao je prizor koji slama srca. Svjesna težine svoje sudbine i neumoljive činjenice da će svoju mladost i ostatak života provesti u hladnoj zatvorskoj ćeliji, Katarina je pokušala zaštititi čovjeka kojeg odavno voli. Pokušala ga je osloboditi tereta svoje krivnje i nesretne budućnosti.

"Ako ikad izađem iz zatvora, proći će jedan cijeli život dotad", izgovorila je drhtavim glasom, gušeći se u suzama. Njezina je namjera bila jasna - željela je da Jakov nastavi sa svojim životom, daleko od njezine nesreće i sramote koja je sada prati.

Obećanje koje prkosi vremenu

Ipak, Jakovljeva odanost i ljubav pokazale su se potpuno neuništivima. Odbijajući prihvatiti kraj i okrenuti joj leđa u najtežem trenutku njezina života, Jakov je napravio korak naprijed. Pružio joj je snažan zagrljaj, onaj koji govori više od tisuću riječi izgovorenih pred sudom.

Jakov Vukas i Katarina Runje
Jakov Vukas i Katarina Runje FOTO: RTL

"Čekat ću te koliko god bude trebalo", rekao joj je gledajući je u oči. Jakov je time jasno dao do znanja da ga pritisak njegove vlastite obitelji, pa ni sama težina zločina zbog kojeg je osuđena, ne mogu otjerati od nje.

"Ni zatvor ni ništa drugo neće stati između nas. Volim te", bile su njegove posljednje riječi prije nego što su ih stražari razdvojili.

Dok se cijelo mjesto bori s posljedicama krvave osvete, mračnim tajnama i strahom od novih sukoba, čista i bezuvjetna ljubav između Jakova i osuđene Katarine ostaje jedina svjetla točka u tami koja je obavila njihove obitelji. Hoće li Jakov zaista izdržati teret vremena i osude okoline, pokazat će vrijeme.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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