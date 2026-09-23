Emotivan oproštaj Katarine i Jakova: 'Čekat ću te. Ni zatvor, ni ništa drugo neće stati između nas'

Nakon izricanja presude koja je šokirala sve prisutne, uslijedio je još jedan dirljiv i srceparajuć rastanak Katarine Runje i Jakova Vukasa prije njezina odlaska iza rešetaka

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Doživotna kazna

Sudbina Katarine Runje napokon je zapečaćena. Sudac ju je proglasio krivom za ubojstvo Petra Vukasa počinjeno s predumišljajem, a kazna koja joj je izrečena sledila je krv u žilama prisutnih - doživotni zatvor. Obitelj Vukas reagirala je burno, obuzeta gnjevom i bolom, smatrajući da je doživotni zatvor nedovoljna kazna za oduzeti život te su otvoreno priželjkivali smrtnu kaznu. No, usred te teške atmosfere, međusobnih optužbi i planiranja daljnjih pravnih bitaka, ljubav je potpuno zasjenila pravnu i obiteljsku dramu.

Ljubav jača od okova i rešetaka

Trenutak prije nego što su stražari zauvijek odveli Katarinu iz sudnice, njezin oproštaj s Jakovom Vukasom postao je prizor koji slama srca. Svjesna težine svoje sudbine i neumoljive činjenice da će svoju mladost i ostatak života provesti u hladnoj zatvorskoj ćeliji, Katarina je pokušala zaštititi čovjeka kojeg odavno voli. Pokušala ga je osloboditi tereta svoje krivnje i nesretne budućnosti. "Ako ikad izađem iz zatvora, proći će jedan cijeli život dotad", izgovorila je drhtavim glasom, gušeći se u suzama. Njezina je namjera bila jasna - željela je da Jakov nastavi sa svojim životom, daleko od njezine nesreće i sramote koja je sada prati.

Obećanje koje prkosi vremenu

Ipak, Jakovljeva odanost i ljubav pokazale su se potpuno neuništivima. Odbijajući prihvatiti kraj i okrenuti joj leđa u najtežem trenutku njezina života, Jakov je napravio korak naprijed. Pružio joj je snažan zagrljaj, onaj koji govori više od tisuću riječi izgovorenih pred sudom.

icon-expand icon-close icon-close Jakov Vukas i Katarina Runje FOTO: RTL