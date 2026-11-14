Emotivan povratak kući: Prijatelji nazdravili Katinom dolasku kući

Nakon izlaska iz zatvora zahvaljujući predsjedničkom pomilovanju, Kata se hrabro vraća u svoju kuću i na imanje. U novoj epizodi, njezini najbliži prijatelji okupljaju se kako bi joj izrazili podršku i poželjeli toplu dobrodošlicu u njezin dom.

icon-close

Stipanov posjet

Među prvima koji su došli posjetiti Katu bio je Stipan, koji nije krio radost što je ponovno vidi na slobodi. Iako su razgovarali o zadruzi i svakodnevnim poslovima, Stipan je priznao pravi razlog svog dolaska. "Došao sam svoju Katu vidjeti", govori Stipan iskreno, dodajući s osmijehom dok gleda nju i Cvitu: "A kako vas je lijepo vidjeti, opet vas dvi Opet na kući. Samo nam još Zora fali."

icon-expand icon-close icon-close Katarina i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Iznenađenje od Ranka i Jerka

Ubrzo nakon Stipana, na vratima se pojavljuju Ranko i Jerko Sikirica. Ranko joj priznaje kako više nije mogao čekati s posjetom i ispričava se što je nije češće posjećivao dok je bila zatvorena. "Oprosti, molim te. Nisam mogao izdržati. Morao sam te doći vidjeti", iskren je Ranko, dok Jerko ne skriva svoje oduševljenje njezinim povratkom u Vrilo. "Ne mogu vjerovati da te opet gledam u tvojoj kući", dodaje emotivno Jerko, na što im Kata zahvaljuje na podršci tijekom teškog suđenja.

Zdravica za novi početak