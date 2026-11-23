Nakon dugih i teških šest godina, Zora se sprema za odlazak iz Bellaviste. Njezin povratak u Vrilo sa sestrom Katarinom predstavlja novi početak, no rastanak s mjestom koje joj je obilježilo život i ljudima s kojima je dijelila dobro i zlo nije nimalo jednostavan. Svjesna je da ostavlja tešku prošlost, ali i uspomene iza sebe.

Najteže joj pada oproštaj od bliskih ljudi, a posebno emotivan trenutak doživljava kada se oprašta od Lilly i Nene, koje su joj u najtežim trenucima postale iznimno bliske. "Ti si nam u srce ušla, Zora. A mi smo te sve dublje i dublje gurali u blato, a to familije ne rade", kroz suze joj priznaje Lili, duboko dirnuta njezinim odlaskom.

Lili je ohrabruje da krene dalje i daje joj iskren savjet da bježi i da se više nikada ne okreće. S puno emocija u glasu joj govori: "Vidiš kako je tvoja sestrica došla po tebe? To obitelji rade." Zora je tješi u nadi da će se jednom ponovno sresti na nekom boljem i ljepšem mjestu, te joj toplo poručuje: "Moja su ti vrata uvijek otvorena."

Iako Zora daje sve od sebe i pokušava nagovoriti Lilly da pođe s njom u Vrilo, ona to odlučno odbija objašnjavajući da je tu postala dio inventara. Sestre se potom pakiraju i kreću prema svojoj rodnoj kući. Ostavljaju jedno teško poglavlje daleko iza sebe, spremne suočiti se sa svime što ih čeka.

Hoće li Zora uspjeti pronaći dugo traženi mir sa svojom sestrom? Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.