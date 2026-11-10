Emotivan susret Rajke i Ranka nakon šest dugih godina: 'Ovdje pripadam i ovdje ću ostati'

Rajkin povratak u Vrilo nakon šest godina probudio je stare emocije, a susret s Rankom odmah je ponovno otvorio pitanje njihove nikad do kraja ispričane ljubavne priče

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Radostan povratak i tople riječi

Rajka se vratila u Vrilo nakon šest godina izbivanja, a njezin susret s Rankom bio je ispunjen snažnim emocijama i nostalgijom. Čim su se sreli, Ranko joj je jasno dao do znanja da može računati na njega kao i nekad. "Znaš koliko se nismo vidjeli, šest godina", podsjetila ga je emotivna Rajka. Ranko je potom priznao svoje strahove uoči susreta. "Razmišljao sam kako će izgledati ovo. Da će izgledati kao da se ne poznajemo", iskreno je dodao, no ubrzo je postalo jasno da njihova bliskost nije nimalo izblijedila.

Hoće li konačno biti zajedno?

Gledatelji se sigurno sjećaju kako je u prvoj sezoni između Rajke i Ranka postojala neosporna kemija. Njihova povezanost gradila se polako, temeljena na povjerenju i obostranom razumijevanju, uz simpatična zadirkivanja i flert koji je često budio maštu publike.

icon-expand icon-close icon-close Ranko i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Iako je u najtežim trenucima njihove potrage pao i poljubac, nikada se ništa ozbiljnije nije dogodilo i njihova je priča ostala visjeti u zraku. Sada kada se Rajka napokon vratila s jasnom namjerom, mnogi se pitaju hoće li se ta stara vatra ponovno rasplamsati. "Sad sam ovdje. Ovdje pripadam i ovdje ću ostati", poručila je odlučna Rajka, ostavljajući prostor za nadu da će sada napokon pronaći vrijeme za sebe.

Prepreke na putu do sreće

Iako se čini da je pozornica za njihovu ljubav napokon postavljena, postavlja se glavno pitanje hoće li im nešto sada stati na put. Prošlost je ostavila duboke ožiljke, a Rajka priznaje da je svojedobno donijela pogrešne odluke u nadi da će zaštititi bližnje. "Znaš da sam otišla teška srca. A otišla sam jer sam mislila da će to pomoći Milanu. A sad znam da sam pogriješila", priznala je iskreno, skidajući teret s duše. Ranko ju je odmah utješio, objašnjavajući kako je "teško voditi bitke iz daleka".

icon-expand Ranko i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL