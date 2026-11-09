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Divlje pčele

Emotivan susret sestara nakon šest godina: Zora sakrila istinu o svom životu

Nakon što je Kate teško ranjena tijekom bijega iz zatvora, u bolnici ju je posjetila sestra Zora, a njihov susret nakon dugih šest godina izbivanja nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

RTL.hr
09.11.2026 21:00

Suze i isprike

Zora je napokon došla posjetiti Katu koja leži u splitskoj bolnici nakon što je upucana tijekom hrabrog bijega iz zatvora. Čim ju je ugledala, Zora nije mogla zadržati suze, shrvana zbog svega što je njezina sestra prošla. "Oprosti Kate. Oprosti mi, nisam imala snage doći, a mislila sam na tebe cilo vrime", kroz plač joj je priznala Zora.

Kate ju je brzo smirivala, brižno brišući njezine suze i naglašavajući kako joj je jedino bitno da je ona sretna i na sigurnom. "To sam ja jedino i tila. Da ti budeš sretna", poručila joj je.

Zora laže o životu u Zagrebu

Na Katino pitanje o tome kako joj je u velikom gradu i što radi, Zora je odlučila sakriti tešku istinu o svom stvarnom životu u Zagrebu. Ne želeći dodatno opterećivati ranjenu sestru, ispričala joj je potpuno lažnu, idiličnu priču. "Radim kao prodavačica u dućanu. Imam gazdaricu koja me gleda kao svoju. Dobro mi je, ruke su mi se odmorile od motike", uvjeravala ju je Zora, skrivajući svu tamu u kojoj se zapravo nalazi.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Njene su laži išle i korak dalje pa je izmislila i detalje o svom savršenom dečku. "Radi u tvornici. Ne pije, ne kocka. Subotom idemo u kino, a nedjeljom kod njega pravimo večeru", ispričala je sestri, želeći joj pružiti barem malo utjehe i lažnog mira u teškim bolničkim danima.

Pjesma za kraj

Nakon što je saslušala sestrinu izmišljenu priču o bezbrižnom životu koji je stvorila, Kate ju je zamolila za jednu posebnu uslugu koja ju je vratila u sretnija vremena. "Ajde mi zapjevaj nešto", zamolila je ranjena sestra s osmijehom na licu.

Zora joj je bez oklijevanja ispunila želju te je nježnim, prepuklim glasom uz krevet zapjevala stihove: "Jutros mi je ruža procvjetala, ružu gledam pa sam zaplakala".

Zora i Katarina, Divlje pčele
Zora i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju vidjeti hoće li istina o Zornom pravom životu u Zagrebu uskoro izaći na vidjelo i kako će Kate reagirati kada sazna da razgovori bili obavijeni lažima.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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