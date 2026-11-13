Emotivni susret Cvite i Kate i veliko Markovo obećanje Zori!

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Kata se vratila u Vrilo i u svoj dom, Jakov je dovodi kući. Povjerava mu da se osjeća kao stranac u svom domu, a on je tješi i kaže joj da više nije isto. Ona se vratila. Uskoro u kuću stiže i Cvita, koja grli svoju sestru i konačno se ponovno spajaju. Marko otkriva Zori da joj je sestra slobodna i da se treba vratiti s njim u Vrilo.

icon-expand icon-close icon-close Cvita i Kata u zagrljaju FOTO: RTL

Marino je bijesan i svađa se s Markom, a ubrzo otkriva i jednu istinu koju Marko dosad nije znao. Uskoro Zora Marku govori sve što se dogodilo prije par godina. Cvita i Kata razgovaraju o svemu nasamo, sretne što su konačno ponovno zajedno. Kata jedva čeka upoznati svog nećaka.

icon-expand Zora i Marko FOTO: RTL

Dok je Marko u Zagrebu i bori se za Zorom, Domenika je ljuta i čeka ga u Vrilu. Ljubomorna je pa je Čavka smiruje i govori joj da je Marko ne vara. Marko je u nevjerici i ljut je na Nikolu, daje Zori veliko obećanje.

icon-expand Zora, Marko i Marino FOTO: RTL