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Divlje pčele

Eva otkrila Katin tajni ključ koji vodi u slobodu

Eva je u sobi suočila Katarinu, Franku i Kristinu s pronalaskom tajnog ključa, a njezine teške riječi ostavile su ih u potpunom šoku

RTL.hr
29.10.2026 21:30

Tajna u jastuku

Katarina je odlučila uzeti stvari u svoje ruke kako bi osigurala izlaz iz zatvora pa je sakrila ključ u svoj jastuk na sigurno. Radi se o posebnom ključu koji otvara vrata skladišta, a koja vode u slobodu na otvoreno. Sve je krenulo po zlu kada su Kristina, Franka i Katarina nakratko napustile sobu.

Otišle su kod jedne zatvorenice kako bi je utješile jer je bila tužna zbog nedavne smrti svoga oca. U tom trenutku nepažnje, Eva je ušla u njihovu sobu i detaljno je pretražila. Kada su se zatvorenice vratile u sobu, shvatile su da ključa više nema.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Ubrzo se pojavila Eva s ključem u ruci. Odmah je pročitala što im je bilo na umu i skužila plan da planiraju bježati, iako nijedna od njih to nije htjela otvoreno priznati. Franka je u panici pokušala smisliti izgovor, tvrdeći da ključ koriste samo kako bi krali hranu.

"Od magacina je, krademo hranu. Kruh, mlijeko, a možemo i tebi, ako nam ga vratiš", lagala je Franka. No, Eva se nije dala zavarati: "Otvara nešto puno bitnije? Vrata slobode? Mislite pobjeći?" Eva im je jasno dala do znanja da prozire njihove laži i zaprijetila im: "Znači, nećete mi ništa reći? Dobro, kako hoćete. Ako se predomislite, ključ je tu kod mene na sigurnom." Rekla im je da im ga neće vratiti sve dok u potpunosti ne priznaju svoj plan.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Strah i neizvjesnost

Podsjetimo, Eva je zapravo Krnetina doušnica u zatvoru, a njezin je zadatak pomno nadzirati Aldu i Katarinu te upravitelju prenositi informacije o njihovim postupcima. Upravo zato njezin pronalazak skrivenog ključa predstavlja još veću opasnost za zatvorenice. Hoće li Eva sve otkriti Krneti i tako ugroziti njihov plan za bijeg?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

U zatvor stigla pošta: Kristina Sertić u grudnjaku prošvercala ključ za bijeg

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