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Divlje pčele

Eva pronalazi pištolj u ladici i bježi s Kate

Bijeg Kate i Eve postaje sve opasniji. Dok su nakratko pronašle zaklon u napuštenoj kući, mir je trajao vrlo kratko, a jedno neočekivano otkriće moglo bi potpuno promijeniti njihov daljnji put

RTL.hr
05.11.2026 11:30

Otkriće u ladici

Dok je Kate mirno spavala u kući u kojoj su potražile privremeno sklonište, Eva je odlučila malo pretražiti prostorije. Njezinu pažnju privukla je stara ladica u kojoj je, na svoje potpuno iznenađenje, pronašla pravi pištolj. Bez puno razmišljanja, Eva ga je odlučila uzeti sa sobom, svjesna da bi im oružje moglo zatrebati u nepredvidivim situacijama koje ih tek čekaju na njihovom neizvjesnom putu.

Panika i bijeg

Taman kad je Eva sakrila pištolj, situacija se naglo zakomplicirala. Netko je snažno pokucao na ulazna vrata, što je u trenutku probudilo Kate i izazvalo golemu paniku kod obje žene.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Sve je upućivalo na to da se pravi vlasnik kuće neočekivano vratio kući, a vremena za razmišljanje jednostavno nije bilo. Brzo su shvatile da nemaju izbora te su odlučile pobjeći kroz stražnji izlaz kako bi izbjegle izravni susret s nepoznatim domaćinom.

Pitanja bez odgovora

Sada se postavlja logično pitanje kamo će njih dvije pobjeći i kako će preživjeti naredne noći. Kate se bori s osjećajem krivnje, strahom od policije i sve više razmišlja o tome hoće li se na kraju stvarno predati vlastima.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

S druge strane, Eva djeluje odlučnije nego ikad, a ostaje nejasno hoće li Kate nastaviti put s njom ili će se njihovi putevi konačno razdvojiti pod pritiskom okolnosti. Posebnu napetost donosi i činjenica da je Eva sada naoružana.

Uostalom, što će Eva učiniti s ukradenim pištoljem i hoće li ga biti prisiljena upotrijebiti ako se nađu stjerane u kut?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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