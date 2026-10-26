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Divlje pčele

Eva sumnja u Aldove namjere: 'Ne bi me čudilo da je on rekao Kati da je noseća'

U zatvoru se rađaju nove sumnje, a Eva donosi Lazaru Krneti informacije koje bi mogle sve promijeniti

RTL.hr
26.10.2026 07:00

Špijuniranje u zatvoru

Eva dolazi upravitelju Lazaru Krneti s informacijama koje je načula hodajući zatvorskim hodnicima. Sumnja da se Aldo u posljednje vrijeme previše mota oko Katarine Runje i da su postali sve bliskiji. Njezine pretpostavke bude sumnju da bi njihova komunikacija mogla ugroziti upraviteljeve planove, s obzirom na to da Aldo očito ima simpatije prema Katarini.

Pokušavajući upozoriti Lazara na potencijalnu opasnost, Eva mu je otkrila svoje strahove. "Ne bi me čudilo da je on rekao da je noseća", upozorila je upravitelja, aludirajući na tajnu koju su pokušali sakriti.

Uvjerena je da bi joj Aldo mogao sve priznati jer, kako sama tvrdi, Katarina "mota ga oko malog prsta, kao i druge". Smatra da Kata vješto manipulira muškarcima u svojoj blizini kako bi ostvarila svoje ciljeve.

Aldo i Katarina, Divlje pčele
Aldo i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Evino upozorenje

Iako je Lazar pokušao brzo odbaciti njezine pretpostavke i upozorio ju da ne dolazi s neprovjerenim informacijama, Eva mu je jasno dala do znanja što misli o njemu i njegovom karakteru.

Pokušala mu je polaskati, ali i pokazati koliko dobro poznaje njegovu mračnu stranu. Znakovito mu je poručila: "Lazar, još se nije rodila žena koja bi tobom vladala.", aludirajući na to da i njega Katarina vrti oko malog prsta.

Eva Parać i Katarina Runje, Divlje pčele
Eva Parać i Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li Lazar ozbiljno shvatiti Evina upozorenja i početi pomnije pratiti svaki Aldin korak? I hoće li pritom otkriti da je upravo Aldo Jakovu odao informacije o događajima u zatvoru, čime bi mogao ugroziti i sebe i Katarinu?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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