Eva sumnja u Aldove namjere: 'Ne bi me čudilo da je on rekao Kati da je noseća'

Eva dolazi upravitelju Lazaru Krneti s informacijama koje je načula hodajući zatvorskim hodnicima. Sumnja da se Aldo u posljednje vrijeme previše mota oko Katarine Runje i da su postali sve bliskiji. Njezine pretpostavke bude sumnju da bi njihova komunikacija mogla ugroziti upraviteljeve planove, s obzirom na to da Aldo očito ima simpatije prema Katarini.

Pokušavajući upozoriti Lazara na potencijalnu opasnost, Eva mu je otkrila svoje strahove. "Ne bi me čudilo da je on rekao da je noseća", upozorila je upravitelja, aludirajući na tajnu koju su pokušali sakriti.

Uvjerena je da bi joj Aldo mogao sve priznati jer, kako sama tvrdi, Katarina "mota ga oko malog prsta, kao i druge". Smatra da Kata vješto manipulira muškarcima u svojoj blizini kako bi ostvarila svoje ciljeve.