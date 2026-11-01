Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Eva sve iznenadila! Umjesto da izda Katarinu, slagala je Krneti ravno u lice

Eva je ponovno iznenadila gledatelje svojim neočekivanim postupcima. Iako se činilo da će izdati Katu i njezin plan s ključem te bijegom, odlučila je preokrenuti priču u napetom razgovoru s Krnetom

RTL.hr
01.11.2026 09:00

Razgovor u uredu

Eva je došla kod Krnete, a iako su gledatelji sigurno mislili da će ga obavijestiti o nadolazećem bijegu, ona je smislila potpuno novu priču. Uvjerila ga je da Katu nitko drugi nije obavijestio o trudnoći, već da je ona to sama nekako shvatila.

Kako bi njezina priča zvučala što uvjerljivije, Eva se oslonila na vlastito iskustvo te se postavila kao rame za plakanje. Rekla je Krneti: "Rekla je da zna da nosi dijete u sebi. Razumin je, nije mi to strano." Istaknula je da itekako dobro zna kako se Kata osjeća jer je i sama bila trudna dva puta.

Lazar Krneta i Aldo Mađar, Divlje pčele
Lazar Krneta i Aldo Mađar, Divlje pčele FOTO: RTL

Osim toga, Eva je uspjela izvesti još jednu varku, tvrdeći da joj Aldo zapravo nije rekao apsolutno ništa. Dapače, slagala mu je da je Aldo fizički čak nasrnuo na Katarinu. Krneta je ostao u potpunom šoku nakon ovog razgovora i sve mu je postalo itekako čudno.

"Najbolja si, uvijek si bila najbolja", govori joj Krneta.

Pitanje sumnje

Sada se postavlja veliko pitanje koliko će Krneti trebati da zbroji dva i dva te shvati što se zapravo događa. Njegov izraz lica odavao je veliku sumnju, no Evina gluma i snalažljivost bile su na vrhuncu zadatka.

Gledatelji će s nestrpljenjem pratiti hoće li Krneta na kraju povjerovati Evi i hoće li ona zaista održati svoju riječ.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele lazar krneta eva parać katarina runje
Divlje pčele

Ivica Vukas sanjao kako ubija Antu i Mirjanu

Moglo bi te zanimati

Tko je ukrao ključ? Katin plan bijega mogao bi se izjaloviti

Ante tjera Mirjanu iz sobe zbog prevare s Tomom Domazetom

Obiteljska drama u Vrilu: Luce i Krsto odlučili da Johnny ostaje

Ivica pokušava odgurnuti Karmelu od sebe, ali ona ne odustaje od njihove ljubavi

Ante Vukas napokon stigao kući!

Nakon šest godina nemir se ponovno vratio u Vrilo! Stare tajne, povratci i izdaje prijete uništiti sve

Pročitaj na Net.hr
Šibenčani organiziraju okupljanje uz pjesmu u čast Mati Miši Kovaču
Ova godina uzela je brojne važne osobe iz Hrvatske i svijeta: Evo tko nas je napustio u 2026.
Heidi Klum nadmašila samu sebe kostimom za Noć vještica: Jednom riječju - jezivo!
Leopard uzorak, efektne čizme i neočekivan modni dodatak: Ova dama iz Čakovca bila je senzacija
Detektivka koja je zaludila muškarce: Evo kako danas izgleda omiljena 'Djevojka na zadatku'
Preminuo Mišo Hrnjak, legendarni basist Azre
Bivša supruga Mate Miše Kovača: 'Edijevu smrt nikada nismo preboljeli'
Ako trebate modnu inspiraciju, samo pogledajte njih: Zgodne Zadranke znaju kako privući poglede
Andrej Plenković emotivno se oprostio od Miše Kovača: 'Bio je više od pjevača'
Goran Karan posvetio najljepše riječi preminulom kolegi Mati Miši Kovaču: Evo kako ga je opisao