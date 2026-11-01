Eva sve iznenadila! Umjesto da izda Katarinu, slagala je Krneti ravno u lice

Eva je ponovno iznenadila gledatelje svojim neočekivanim postupcima. Iako se činilo da će izdati Katu i njezin plan s ključem te bijegom, odlučila je preokrenuti priču u napetom razgovoru s Krnetom

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Razgovor u uredu

Eva je došla kod Krnete, a iako su gledatelji sigurno mislili da će ga obavijestiti o nadolazećem bijegu, ona je smislila potpuno novu priču. Uvjerila ga je da Katu nitko drugi nije obavijestio o trudnoći, već da je ona to sama nekako shvatila. Kako bi njezina priča zvučala što uvjerljivije, Eva se oslonila na vlastito iskustvo te se postavila kao rame za plakanje. Rekla je Krneti: "Rekla je da zna da nosi dijete u sebi. Razumin je, nije mi to strano." Istaknula je da itekako dobro zna kako se Kata osjeća jer je i sama bila trudna dva puta.

icon-expand icon-close icon-close Lazar Krneta i Aldo Mađar, Divlje pčele FOTO: RTL

Osim toga, Eva je uspjela izvesti još jednu varku, tvrdeći da joj Aldo zapravo nije rekao apsolutno ništa. Dapače, slagala mu je da je Aldo fizički čak nasrnuo na Katarinu. Krneta je ostao u potpunom šoku nakon ovog razgovora i sve mu je postalo itekako čudno. "Najbolja si, uvijek si bila najbolja", govori joj Krneta.

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