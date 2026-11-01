Eva sve iznenadila! Umjesto da izda Katarinu, slagala je Krneti ravno u lice

Razgovor u uredu
Eva je došla kod Krnete, a iako su gledatelji sigurno mislili da će ga obavijestiti o nadolazećem bijegu, ona je smislila potpuno novu priču. Uvjerila ga je da Katu nitko drugi nije obavijestio o trudnoći, već da je ona to sama nekako shvatila.
Kako bi njezina priča zvučala što uvjerljivije, Eva se oslonila na vlastito iskustvo te se postavila kao rame za plakanje. Rekla je Krneti: "Rekla je da zna da nosi dijete u sebi. Razumin je, nije mi to strano." Istaknula je da itekako dobro zna kako se Kata osjeća jer je i sama bila trudna dva puta.
Osim toga, Eva je uspjela izvesti još jednu varku, tvrdeći da joj Aldo zapravo nije rekao apsolutno ništa. Dapače, slagala mu je da je Aldo fizički čak nasrnuo na Katarinu. Krneta je ostao u potpunom šoku nakon ovog razgovora i sve mu je postalo itekako čudno.
"Najbolja si, uvijek si bila najbolja", govori joj Krneta.
Pitanje sumnje
Sada se postavlja veliko pitanje koliko će Krneti trebati da zbroji dva i dva te shvati što se zapravo događa. Njegov izraz lica odavao je veliku sumnju, no Evina gluma i snalažljivost bile su na vrhuncu zadatka.
Gledatelji će s nestrpljenjem pratiti hoće li Krneta na kraju povjerovati Evi i hoće li ona zaista održati svoju riječ.
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