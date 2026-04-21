Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Evo čime je Đordano pokušao osvojiti Zorino srce: 'Sve sam dogovorio'

Đordano je odlučio pokazati svoje osjećaje na jedinstven način. Nakon što je Zora isprva oklijevala primiti njegov dar, on ju je zamolio da ga prihvati zbog njega, kao znak njegove zahvalnosti. Uskoro se otkrilo što se krilo iza njegove upornosti

RTL.hr
21.04.2026 20:35

U nizu napetih obiteljskih i poslovnih drama koje potresaju malo mjesto, jedan događaj unosi dašak romantike i nade. Riječ je o potezu Đordana Bonačića, upornog udvarača koji ne odustaje od namjere da osvoji srce Zore Runje. Njegova posljednja gesta nije bila samo poklon, već pomno isplanirani znak pažnje koji je Zoru ostavio bez riječi, ali i pokrenuo novu lavinu emocija u 'Divljim pčelama'.

Najljepši materijal za najljepšu djevojku

U paketu se nalazila prekrasna tkanina, a uz nju i poruka koja otkriva svu dubinu Đordanovog plana: "Najljepši materijal za najljepšu djevojku. Luce će ti sašiti što god poželiš, sve sam dogovorio. Tvoj Giordano."

Ovim potezom Đordano nije poklonio samo materijal, već i ostvarenje sna - haljinu po Zorinoj vlastitoj želji, sašivenu vještim rukama lokalne krojačice Luce. Gesta je to koja nadilazi običan dar i pokazuje istinsku posvećenost i pažljivo promišljanje o onome što bi Zoru uistinu usrećilo.

Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li romantika pobijediti?

Dok se Zora bori s vlastitom neodlučnošću i sestrinim neodobravanjem, Đordano ne gubi nadu. Njegov promišljen i romantičan poklon postavio je temelje za nešto više, no ostaje vidjeti hoće li njegova upornost biti dovoljna da prevlada sve prepreke. Gledatelji s nestrpljenjem prate hoće li ova gesta biti početak nove ljubavne priče ili tek još jedan podsjetnik na komplicirane odnose koji vladaju njihovim malim mjestom.

Đordano i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

