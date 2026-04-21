Evo čime je Đordano pokušao osvojiti Zorino srce: 'Sve sam dogovorio'

U nizu napetih obiteljskih i poslovnih drama koje potresaju malo mjesto, jedan događaj unosi dašak romantike i nade. Riječ je o potezu Đordana Bonačića , upornog udvarača koji ne odustaje od namjere da osvoji srce Zore Runje . Njegova posljednja gesta nije bila samo poklon, već pomno isplanirani znak pažnje koji je Zoru ostavio bez riječi, ali i pokrenuo novu lavinu emocija u 'Divljim pčelama' .

U paketu se nalazila prekrasna tkanina, a uz nju i poruka koja otkriva svu dubinu Đordanovog plana: "Najljepši materijal za najljepšu djevojku. Luce će ti sašiti što god poželiš, sve sam dogovorio. Tvoj Giordano."

Ovim potezom Đordano nije poklonio samo materijal, već i ostvarenje sna - haljinu po Zorinoj vlastitoj želji, sašivenu vještim rukama lokalne krojačice Luce. Gesta je to koja nadilazi običan dar i pokazuje istinsku posvećenost i pažljivo promišljanje o onome što bi Zoru uistinu usrećilo.