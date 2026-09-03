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Divlje pčele

'Evo, ja sad plačem': Sin Marije Borić iz 'Divljih pčela' kreće u prvi razred

Zvijezda 'Divljih pčela' je uoči sinova polaska u osnovnu školu podijelila svoje osjećaje. Svijesna je da počinje jedan novi i uzbudljiv period života, ali ipak je obuzimaju emocije

RTL.hr
03.09.2026 15:05

Glumica Marija Borić Jerneić proživljava poseban obiteljski trenutak – njezin stariji sin uskoro kreće u prvi razred osnovne škole. Kako je otkrila za Net.hr, već ju je sam pogled na sastav razreda i ime učiteljice emotivno dirnuo.

"Evo, ja sad plačem. Jedan dio života je završio. Sada ide jedan novi dio života", rekla je Marija, priznajući da je pod dojmom jer njezin sin ulazi u potpuno novo razdoblje. Iako kaže da nije tužna, svjesna je da završava jedno važno poglavlje djetinjstva.

Prvašić je uzbuđen

Budući prvašić na novu avanturu ipak gleda s puno više uzbuđenja. Veseli se školi, novim znanjima i činjenici da će u razredu imati i neke prijatelje iz vrtića, a već je odlučio i s kim će sjediti.

Marija Borić, Antonija Julija Blaće, Dragan Veselić, Antonio Scarpa, Matija Kačan, Jelena Perčin
Marija Borić, Antonija Julija Blaće, Dragan Veselić, Antonio Scarpa, Matija Kačan, Jelena Perčin FOTO: Instagram

Marija Borić gledateljima je poznata po ulozi Karmele u RTL-ovoj hit seriji 'Divlje pčele', a osim glumačke karijere, često ističe koliko joj znači obitelj i vrijeme provedeno sa sinovima.

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