'Evo, ja sad plačem': Sin Marije Borić iz 'Divljih pčela' kreće u prvi razred

Glumica Marija Borić Jerneić proživljava poseban obiteljski trenutak – njezin stariji sin uskoro kreće u prvi razred osnovne škole. Kako je otkrila za Net.hr, već ju je sam pogled na sastav razreda i ime učiteljice emotivno dirnuo.

"Evo, ja sad plačem. Jedan dio života je završio. Sada ide jedan novi dio života", rekla je Marija, priznajući da je pod dojmom jer njezin sin ulazi u potpuno novo razdoblje. Iako kaže da nije tužna, svjesna je da završava jedno važno poglavlje djetinjstva.