'Evo, ja sad plačem': Sin Marije Borić iz 'Divljih pčela' kreće u prvi razred

Glumica Marija Borić Jerneić proživljava poseban obiteljski trenutak – njezin stariji sin uskoro kreće u prvi razred osnovne škole. Kako je otkrila za Net.hr, već ju je sam pogled na sastav razreda i ime učiteljice emotivno dirnuo.
"Evo, ja sad plačem. Jedan dio života je završio. Sada ide jedan novi dio života", rekla je Marija, priznajući da je pod dojmom jer njezin sin ulazi u potpuno novo razdoblje. Iako kaže da nije tužna, svjesna je da završava jedno važno poglavlje djetinjstva.
Prvašić je uzbuđen
Budući prvašić na novu avanturu ipak gleda s puno više uzbuđenja. Veseli se školi, novim znanjima i činjenici da će u razredu imati i neke prijatelje iz vrtića, a već je odlučio i s kim će sjediti.
Marija Borić gledateljima je poznata po ulozi Karmele u RTL-ovoj hit seriji 'Divlje pčele', a osim glumačke karijere, često ističe koliko joj znači obitelj i vrijeme provedeno sa sinovima.